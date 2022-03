Mor la passatgera d'una moto després de xocar amb una tanca a Sant Joan Despí

Recurs emergències @ep





Una passatgera d'una moto ha mort després de xocar amb una tanca a Sant Joan Despí aquest diumenge a la tarda, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dilluns.





Per circumstàncies que s'estan investigant, la moto va sortir de la via A-2: la passatgera i el conductor van resultar ferits menys greus i van ser traslladats a l'hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí , on va morir.





Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís diumenge a les 18.14 hores i van acudir al lloc tres patrulles, juntament amb dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).