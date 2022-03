El plor de Raquel Bollo a Viva la Vida

Raquel Bollo ha donat la cara a les crítiques rebudes per part de 'Sálvame' i, els seus excompanys continuen qüestionant els seus negocis i se sumen nous testimonis que van en contra de la col·laboradora. Per això en arribar a 'Viva la vida', es va ensorrar aquest cap de setmana havent de ser consolada per la presentadora del programa, Emma García i Raúl Prieto, director del programa.





Ha estat la mateixa Emma García qui ha posat de manifest com s'ha trobat Raquel Bollo: “Me l'he trobada molt afectada. La gent ha de saber com som fora de cambra. Estàvem Raúl i jo i apareix Raquel, la saludem i hem vist una dona derrotada, desconsolada, plorant a llàgrima viva i dient que se n'anava, que estava molt a gust en aquest programa, però que se n'anava. I més coses que ja crec que són cosa seva".





Després d'escoltar les paraules de la presentadora, Raquel Bollo no ha pogut evitar esfondrar-se i trencar a plorar: “Estic cansada, sóc una dona forta, així em considero, i tinc forces, però les vull gastar a la meva vida de fora. Millor o pitjor , però és la meva vida. En els meus projectes, il·lusions, que em fan sentir bé…", confessa la col·laboradora.





" No tinc més forces per estar justificant-me, jo no les demano a ningú, m'alegro per tot el món i dels errors dels altres em preocupo, més que alegrar -me. Sóc conscient que hi ha informacions que surten, i després ja considero que són coses que jo no estaré tota la meva vida demostrant. Les demostraré on he de demostrar", adverteix, anunciant que ha pres mesures legals per posar fi a aquest conflicte.





Raquel ha afirmat “hi ha temes que estan judicialitzats i és on es demostrarà com jo tinc raó. Sóc com sóc i cadascú és com és. Però sóc humana i m'afecta”.





Supòsits impagaments a un propietari, la seva professionalitat al capdavant de la seva botiga de roba (i la qualitat de les peces) i els deutes que té amb els seus companys. Aquests són els temes que s'han tractat durant aquests darrers dies. " Estic molt tranquil·la, però hi ha coses que són de més. La vida íntima d'una persona, si en té més o no, per què he de justificar si he estat més despeses o no? Podré gastar-me els diners que jo vulgui? Sí , tinc un deute amb Hisenda perquè he comprat diverses propietats, he fet inversions i he comès errors, econòmicament m'han donat molts pals. He de liquidar la part que em quedi”.





Tot això afecta la Raquel a la seva vida personal i confessa que ho està passant malament pels seus pares: "En el fons em sento culpable pels meus pares, pensant en quan es quedaran tranquils. Pràcticament, quan arribo a casa, no em volen ni preguntar i em dol que pateixin. Mai m'han demanat que deixi la tele. No ho he parlat amb ningú, ni amb ells ni amb els meus fills".

