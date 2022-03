Rosa López a Évole: "Ara sóc bona, bonica i barata"

Rosa López al seu nou disc/ @RosaLopez





La cantant d'OT Rosa López s'ha obert en canal aquest diumenge al programa de Jordi Évole al fer balanç de la seva trajectòria al món de la música i parlar com mai de l'alt preu que va pagar pel brutal ascens a la fama.







Convertir-se en la guanyadora de la primera edició d''Operación Triunfo' li va deixar unes seqüeles amb què encara conviu. Rosa no ha pogut contenir les llàgrimes al recordar com van patir els seus pares en acomiadar-se'n abans d'entrar a l'acadèmia d''OT'. També ha recordat algunes de les preguntes més incòmodes a què va haver de fer front Rosa durant les gales d''OT' com “quants quilos has perdut ja?”. Després d'acabar 'OT' va continuar vivint a l'acadèmia fins que va participar a Eurovisió perquè "sortir al carrer era molt perillós per a tothom", assevera.









Sobre el que va suposar l'experiència d' Eurovisió per a ella , Rosa ha recordat que ho va passar de malament perquè tothom li feia sentir que havia fracassat per quedar en setè lloc i la seva carrera es va estancar.





I és que tot va ser molt ràpid, de fet recorda que el seu primer àlbum el va gravar i gairebé no se sabia ni les cançons. En aquella època sonava a totes les ràdios i es venia tota mena de marxandatge amb la seva cara i nom. Tot i això, tot el que puja baixa i la Rosa va començar a veure com tothom se n'oblidava el 2004.





Va confessar davant Évole” m'hauria agradat sentir més empatia. Jo puc empatitzar amb el cambrer, amb qualsevol treballador. Però, per què ningú empatitza amb mi? Tothom vol emportar-se profit de mi. feliç si no em dedico a això”.





" Teníem un gestor al qual un dia li vaig preguntar i per preguntar, que cap no sabíem res, el mateix gestor em va dir que hi havia un problema amb Hisenda de 80 milions de pessetes" explicava a Évole. I en assabentar-se, Rosa López no ho va dubtar: "Vaig vendre casa meva, vaig vendre la casa que vam comprar a Monachil (Granada) i em vaig comprar un pis de 80 metres quadrats a Madrid".





Ara mateix Rosa afirma "no estic lligada a cap discogràfica, ara sóc bona, bonica i barata i la seva memòria cau ronda entre 9.000 i 14.000 euros"