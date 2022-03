Un avió amb més de 130 persones a bord s'estavella al sud de la Xina

Vol de Eastern Airlines @wikipedia





Un avió de l'aerolínia China Eastern Airlines amb més de 130 persones a bord s'ha estavellat aquest dilluns al sud de la Xina, segons han informat els mitjans estatals del país.





Segons les informacions que ha facilitat la cadena de televisió CGTN, vinculada a l'estatal CCTV, l'avió s'ha estavellat a la regió autònoma de Guangxi Zhuang.





De moment es desconeixen les causes del sinistre, segons aquest mitjà, que informa que els equips de rescat treballen a la zona. No hi ha dades sobre les víctimes.