Un turista italià mor devorat per un tauró durant les vacances al Carib

Un turista ha estat mutilat fins a la mort per un tauró en una illa del Carib. Es creu que l'atac extremadament rar va involucrar un o dos taurons tigre que van mossegar un gran tros de la cama d'un home italià divendres. Es diu que l'incident és el primer d'aquest tipus a l'illa colombiana de Sant Andreu, famosa per les platges de sorra blanca, snorkel i busseig.





Els vídeos i les imatges que circulen a les xarxes socials mostren dos taurons d'aproximadament dos metres i mig que poden haver estat involucrats , a més d'imatges de l'home ficat al llit boca amunt sagnant severament.





Tauró @unsplash





Les especulacions a les xarxes socials van suggerir que l'atac en realitat va provenir d'un sol tauró bou i que l'home estava nedant en una part "prohibida" de la costa de l'illa. La víctima ha estat identificada com a Antonio Roseto Degli Abruzzi, de 56 anys. El van portar a l'hospital després de l'atac en una popular zona de busseig anomenada La Piscinita. Va entrar en xoc hipovolèmic a causa de la severa pèrdua de sang que va patir per la mossegada a la cuixa.





L'atac ha estat descrit com el primer a l'àrea que està plena d'hotels i centres de busseig i és considerada com un dels millors llocs per bussejar a la illa . Un portaveu del govern local va dir: "Hi ha programes de busseig amb professionals en què els taurons passen a prop, però mai no ha passat res", lamenta.





La instructora de busseig Mirla Zambrano, de 50 anys, va afegir: "Estem tots molt sorpresos. És la primera vegada que un tauró ataca un turista a San Andrés". Els atacs de taurons tigre a humans són extremadament rars.





El biòleg marí Rodrigo López va dir: "La gent està molt preocupada pel que va passar i no deixen que la gent entri a l'aigua". Un testimoni va dir que l'home que va ser atacat era un bon nedador i havia estat al mar durant força temps i quan es va allunyar més per segona vegada després de tornar a la riba, va començar a cridar demanant ajuda i estava envoltat de sang.





Mauricio Valdonado, que va arriscar la seva vida nedant per portar el turista de tornada a la riba, va afegir: "Estava sol". La Piscinita, que vol dir petita piscina en anglès, rep el nom de les aigües tranquil·les i la formació rocosa que la fa semblar una piscina natural tancada en penya-segats. Els visitants ho descriuen a Tripadvisor com un "gran lloc per nedar amb els peixos".





Un va dir després d'un viatge recent:"Un lloc meravellós. Aigua molt cristal·lina i càlida, un bon lloc per saltar i gaudir d'un moment a l'aigua".





Sant Andreu, a unes 470 milles al nord de la part continental de Colòmbia, és part de Colòmbia, però històricament ha estat vinculat al Regne Unit. Colons britànics provinents de Barbados i Anglaterra es van assentar a Sant Andreu i la veïna illa de Providència al segle XVII.





El corsari gal·lès Sir Henry Morgan el va utilitzar el 1670 com un dels centres de les seves operacions. Després d'una fallida invasió espanyola de les illes el 1635, van ser controlades pel Regne Unit fins a 1787.