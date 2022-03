Aquest dilluns s'elimina el marge de 20 quilòmetres per avançar a la carretera general

Els canvis introduïts a la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària entraran en vigor aquest dilluns 21 de març, una reforma que elimina el marge de 20 quilòmetres hora (Km/h) addicionals per realitzar avançaments a altres vehicles a les carreteres convencionals. La DGT s'ha donat un termini d'un any per analitzar l'eliminació d'aquest marge, una mesura que ha generat polèmica.





El director general de la DGT, Pere Navarro /@Carlos Luján - Europa Press







“Som conscients que hi ha un gran debat obert sobre els 20 km/h; deixin-nos un any per veure com evoluciona; les dades ens donaran la resposta”, avanço el director de Trànsit, Pere Navarro, recentment en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press, justificant aquesta mesura que la velocitat també és una de les principals causes d'accidents de trànsit i que tres de cada quatre sinistres tenen lloc en aquest tipus de carreteres. Navarro va recordar, a més que, a l'any, se succeeixen uns 239 morts per xoc frontal en aquest tipus de vies.





La reforma aprovada el desembre passat no incrementa les sancions als infractors. “No s'han augmentat les quanties econòmiques de les sancions de trànsit, hi va haver un debat i ens va semblar que no estaven aquests temps per augmentar les sancions de trànsit”, aclaria Navarro.





El conjunt del projecte de llei, que modifica la Llei de Trànsit de 2015, té com a objectiu l'agreujament de les sancions previstes per a aquells comportaments que generen més risc per a la conducció, com l'ús del telèfon mòbil al volant o el mal ús dels elements de seguretat i protecció del vehicle.





NOVETATS DE LA REFORMA





Entre les novetats que inclou aquesta reforma normativa destaquen la penalització amb sis punts del carnet conduir subjectant el mòbil amb la mà; amb quatre no utilitzar el cinturó de seguretat, sistemes de retenció infantil, casc i altres elements de protecció; així com s'estableix l'obligatorietat del casc per als usuaris de vehicles de mobilitat personal, com ara els patinets.





La nova llei també substitueix la infracció greu consistent a "utilitzar" mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres pel sol fet de "portar al vehicle" aquests dispositius. El nou tipus infractor manté la pèrdua de tres punts que s'assignava a la infracció anterior.





"Hem canviat la paraula 'utilitzar' per 'portar' perquè si ho portes, ho has comprat i ho has instal·lat no és per passejar-lo apagat", ha remarcat Navarro, precisant que la mesura no afecta l'ús de navegadors que avisen de la presència de els radars.





Es fa obligatori, en vies amb més d'un carril per sentit, canviar de carril quan es procedeixi a avançar ciclistes o ciclomotors. A més, s'augmenta de quatre a sis els punts a detreure quan s'avança posant en perill o entorpint ciclistes sense deixar la separació mínima obligatòria d'1,5 metres, mantenint la quantia de 200 euros. També es prohibeix parar o estacionar a carril bici o a vies ciclistes.





D'altra banda, augmenta de quatre a sis els punts a detreure per llançar a la via o als voltants objectes que poden produir accidents o incendis.





A partir d'ara, es fixa en dos anys sense cometre infraccions el termini que ha de transcórrer perquè un conductor pugui recuperar el saldo inicial de punts. Fins a l'aprovació de la reforma de la Llei, aquest període variava en funció de la gravetat de la infracció comesa.





Així mateix, els conductors podran recuperar dos punts del carnet a través de la realització de cursos de conducció segura i eficient. Una ordre ministerial ha de desenvolupar els requisits necessaris i les condicions que han de complir.





Pel que fa als conductors menors d'edat de qualsevol vehicle (ciclomotors, permís AM, motos fins a 125cc, bicicletes i vehicles de mobilitat personal), la llei els prohibeix circular amb una taxa d'alcohol superior a 0, tant en sang com en aire espirat .







També es podran utilitzar dispositius sense fil certificats o homologats per a la utilització al casc dels conductors de moto i ciclomotor, amb fins de comunicació o navegació, sempre que no afecti la seguretat en la conducció.





S'hi afegeix una nova infracció greu, amb 200 euros de quantia, per no respectar les normes derivades d'escenaris anticontaminació i de les zones de les baixes emissions.





Igualment, es castiga amb 500 euros de sanció l'ús de dispositius d'intercomunicació no autoritzats reglamentàriament en exàmens per a l'obtenció i la recuperació de permisos de conduir o altres autoritzacions administratives o col·laborar o assistir amb la utilització d'aquests dispositius.





L'aspirant no es podrà tornar a presentar en el termini de 6 mesos. "Sempre s'ha copiat als exàmens però amb les noves tecnologies han augmentat els problemes", explicava el director de Trànsit per justificar aquesta mesura.