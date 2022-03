L'Institut d'Estudis Financers celebra la 10a edició de la Global Money Week

L'Institut d'Estudis Financers (IEF), en el marc del programa d'educació financera EFEC, participarà a la desena edició de la Global Money Week (GMW), que ha estat organitzada per l'OCDE del 21 al 27 de març. La GMW és una campanya que se celebra cada any i tracta sobre la conscienciació sobre la importància d'assegurar que la gent jove des d'una edat primerenca pugui anar adquirint gradualment els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per poder prendre bones decisions financeres.





L'Institut d'Estudis Financers organitzarà tretze activitats /@Pixabay







La primera edició de la Global Money Week va tenir lloc l'any 2012 i, des de llavors, 176 països i 53 milions de nenes, nens i joves han participat a la iniciativa. En aquest certamen, i un cop la crisi de la Covid-19 es va controlant, permetent tornar a poc a poc a la normalitat, l'IEF aposta per fer presencialment la major part de les activitats.





Durant aquesta edició del 2022, l'Institut d'Estudis Financers organitzarà tretze activitats, entre les quals destaquen la presentació de dos nous tallers dedicats a l'economia circular i l'autoocupació.





El taller d'economia circular s'impartirà a la seu de l'Institut d'Estudis Financers el dimarts 22 de març per Joan Martíne, professor col·laborador de l'IEF. En aquesta activitat es farà un repàs intens de la regla de les 5R on es treballaran els conceptes de reciclar, reutilitzar, redissenyar, reparar i reduir.





La formació en autoocupació la impartirà el professor col·laborador de l'IEF Jordi Palacín el dimecres 23 de març. L'autoocupació és una oportunitat laboral que consisteix a treballar per a un mateix, dirigint i gestionant un negoci. Al taller es mostrarà un exemple real d'emprenedoria, abordant temes clau com definir el model de negoci, analitzar el mercat o comprovar la viabilitat econòmica del projecte.





DESGLOSSAMENT DELS TALLERS QUE IMPARTIRÀ L'IEF





A banda dels dos nous tallers -economia circular i autoocupació- l'Institut d'Estudis Financers organitzarà onze activitats més amb el seu equip docent i amb la col·laboració de diferents institucions com l'Institut Català de Finances, el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, el Col·legi d'Actuaris de Catalunya, la Borsa de Barcelona, la CNMV, el Banc d'Espanya i el Col·legi d'Economistes de Catalunya.





Des del dilluns 21 fins al divendres 25 de març, més de 300 alumnes de cambra de l'ESO, batxillerat i cicles formatius de centres escolars de Catalunya podran assistir a diferents activitats organitzades per l'IEF. Els tallers tenen com a objectiu millorar l'educació financera dels alumnes i es tractaran conceptes com ara les criptomonedes, les finances sostenibles, la macroeconomia, el pla de negoci i altres conceptes vinculats a les finances sostenibles.