L'elit russa ha preparat un pla per assassinar Putin, assegura la intel·ligència ucraïnesa

Vladimir Putin





Els membres del Kremlin estan conspirant per eliminar Vladimir Putin enverinant-ho, han revelat des de la intel·ligència ucraïnesa. Segons la Direcció General d'Intel·ligència del Ministeri de Defensa d'Ucraïna , un "grup de membres influents" de l'"elit russa" ha tramat un pla destinat a enderrocar el president.





L'objectiu d'aquest grup és treure Putin del poder com més aviat millor i restaurar els lligams econòmics amb Occident. Segons l'informe d'intel·ligència, els poderosos experts estan consternats per l'impacte que la guerra i les sancions posteriors han tingut a l'economia russa.





El servei d'intel·ligència ucraïnès afirma que ja s'ha triat un successor de Putin: el director de l'FSB –l'organisme successor del KGB- Oleksandr Bortnikov .





" Se sap que Bortnikov i alguns altres representants influents de l'elit russa estan considerant diverses opcions per treure Putin del poder ", va dir la Direcció General d'Intel·ligència. "En particular, no s'exclou l'enverinament, la malaltia sobtada o qualsevol altra coincidència", assenyalen.





L'agència va suggerir que les pèrdues patides per les forces txetxenes al nord d'Ucraïna poden haver influït en el presumpte complot. Aquest cap de setmana, Ucraïna ha informat que part del notori esquadró de combat txetxè havia estat enviat de tornada a Rússia després que moltes de les seves tropes morissin.





El suggeriment que Bortnikov és l'home que reemplaçarà Putin es podria considerar sorprenent, ja que ha estat, des de fa molts anys, un dels homes més propers al president rus.