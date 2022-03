Detingudes set persones a Sabadell acusats de venda falsa de gossos per Internet

Policia Nacional @ep





La Policia Nacional va detenir set persones el mes de febrer per presumptament dedicar-se a la falsa venda de gossos per Internet, la majoria de raça canitxe, i que operaven des de Sabadell (Barcelona).





Segons un comunicat de la Policia Nacional aquest dilluns, els presumptes delinqüents, que majoritàriament pertanyien a una mateixa família, captaven l'atenció d'usuaris a través d'anuncis de venda de gossos que no posseïen en un conegut portal de compravenda.





Per guanyar-se la confiança de les víctimes, enviaven imatges de l'animal, remetien cartilles de vacunació o informes de l'estat de salut així com contractes i factures confeccionades a nom de societats dedicades a la venda o cura d'animals que existien però que no hi tenien relació grup criminal.





A més, els presumptes criminals sol·licitaven el document d'identitat de la víctima per formalitzar el suposat contracte de venda però amb què usurpaven en realitat la persona mitjançant la publicació de nous anuncis per captar així més víctimes i obrir comptes bancaris i contractar línies telefòniques .





Al grup criminal, que va dur a terme un perjudici econòmic de més de 70.000 euros, se li atribueixen 119 fets localitzats a tot el país , de les quals 114 eren víctimes i nou les societats perjudicades.





Després d'una investigació iniciada l'agost del 2020 després de diverses denúncies, els set presumptes delinqüents, que comptaven en total amb 40 detencions prèvies per fets similars, van ser detinguts per delictes de pertinença a un grup criminal, estafa continuada i usurpació de l'Estat Civil.