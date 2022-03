Alerta alimentària: retiren aquesta pasta del mercat per contenir al·lèrgens no declarats

La distribució inicial ha estat a la comunitat autònoma de Catalunya /@Pixabay







L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha emès una alerta informant de la presència d'al·lèrgens no declarats en un tipus de fideus d'espinacs. En concret, a l'etiquetatge no s'avisa que porta ou, per la qual cosa han procedit a retirar-la del mercat i a demanar als al·lèrgics a l'ou que no la consumeixin.





L'alerta en qüestió s'ha notificat mitjançant la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea (RASFF) després d'un avís dels Països Baixos. Va ser allà on es va detectar en un test d'autocontrol de la pròpia empresa que la pasta tenia ou però no ho indicava l'etiquetatge.





El producte afectat és Spinach Noodle, de la marca Sau Tao. La pasta va envasada en un paquet de plàstic, pesa 454g i es onserva a temperatura ambient.





"Segons la informació disponible, la distribució inicial ha estat a la comunitat autònoma de Catalunya. Continuen les investigacions, i no és descartable que puguin existir redistribucions a altres comunitats autònomes", informen des de l'Aesan.