La malaltia renal crònica serà la cinquena causa de mort al món i la sisena a Espanya el 2040, segons ha posat de manifest la Societat Espanyola de Nefrologia al·ludint a dades obtingudes a l'estudi 'Global Burden of Disease'.





El Dr. Gómez Va inaugurar la Jornada Abans de Donar Pas Als Doctors Ortiz I Pizarro /@QUIRONSALUD (EP)







La malaltia renal crònica és sinònim que els ronyons estan danyats i no produeixen klotho (una hormona antienvelliment) o no filtren la sang com haurien de fer, cosa que augmenta notablement el risc d'envelliment accelerat, de mort prematura i d'haver de recórrer a la diàlisi.





Tot i això, segons han advertit experts reunits en la jornada divulgativa 'Cuidant la salut dels teus ronyons', organitzada pels hospitals de Quirónsalud integrats a la xarxa pública madrilenya, el "gran problema" és que no es presenten símptomes fins que ja és massa tarda.





De fet, la Societat Europea de Cardiologia ha indicat que tots els homes més grans de 40 anys i les dones de més de 50 anys, o amb menopausa, haurien de saber si perden albúmina en orina i conèixer la seva tensió arterial i el percentatge de funció dels seus ronyons, una cosa que poden fer mitjançant una anàlisi d'orina i un altre de sang, respectivament.





"A més dels criteris d'edat, tota persona amb factors de risc de malaltia dels ronyons hauria de portar un control rigorós", ha apuntat el cap del Servei de Nefrologia i Hipertensió de la Fundació Jiménez Díaz, Alberto Ortiz Arduan.





Tot i que, amb el pas dels anys, tingui lloc una pèrdua de la funció renal, Ortiz ha comentat que hi ha pautes per conservar al "màxim" aquesta funció, més enllà de la presa de fàrmacs, com evitar que pugi la tensió arterial, limitar el consum de sal i fer 30-60 minuts d'exercici al dia; evitar l'excés de calories, especialment les conegudes com a 'calories buides', que són el sucre i l'alcohol; limitar els aliments i begudes rics en fosfat, ja que sobrecarreguen el ronyó; evitar les grans quantitats de proteïnes i evitar els tòxics, com el tabac i els antiinflamatoris no esteroïdals.





A més, el nefròleg ha destacat que s'han d'evitar certes modes perjudicials a nivell renal com les dietes juicing, els suplements de gimnàs i l'ús de diürètics o laxants per perdre pes. Per contra, ha aconsellat la ingesta d'aliments frescos.





Una norma fàcil és menjar de mercat, no de supermercat. És a dir, cuinar a casa evitant els aliments processats, és a dir, evitant la sal, els fosfats i les calories ocultes. És crucial promoure la salut renal per evitar, en la mesura del possible, l'envelliment accelerat i la necessitat de diàlisi”, ha detallat.





I és que, continua, hi ha tractaments que ajuden a conservar la funció dels ronyons danyats, com els que bloquegen l'eix renina-angiotensina-aldosterona i els inhibidors de SGLT2. A més, segons el parer de l'especialista del Servei de Nefrologia de l'Hospital Universitari Rey Juan Carlos, Soledad Pizarro, cal abordar la causa que ha produït la malaltia renal, com un control adequat de la pressió arterial i de la diabetis o abaixar el pes.





Per això, afegeix, el repte principal en l'atenció al pacient renal és la conscienciació de la població de la importància de la salut renal i la prevenció de la patologia, un objectiu per al qual el Servei de Nefrologia d'aquests quatre hospitals ha dissenyat un programa de prevenció per tal de detectar els pacients abans de tenir una malaltia renal avançada i poder ajudar a alentir la seva progressió.