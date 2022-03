Lukaixenko assegura que "preservar la Unió Soviètica" hagués evitat "qualsevol conflicte al món"

Alexandr Lukaixenko | ep





El president bielorús, Alexander Lukaixenko , ha assegurat aquest dilluns que "preservar" l'antiga Unió Soviètica hauria permès evitar "qualsevol conflicte armat al món".





“ Jo vaig néixer en aquest país i en sóc un devot. Vaig ser un membre del Partit Comunista. Quan la Unió Soviètica va col·lapsar ja formava part del Consell Suprem de Bielorússia, així que estava implicat en política ”, ha recordat.





Lukaixenko ha especificat durant una entrevista amb el canal japonès TBS que per a ell, “i per a tothom, la caiguda de la Unió Soviètica va ser una tragèdia”. "Si la Unió Soviètica hagués sobreviscut fins avui no hi hauria conflictes al món", ha insistit.





"Occident i els Estats Units sempre han hagut de comptar amb la posició de la Unió Soviètica. El món era multipolar, i un pol equilibrava l'altre. Ara, la raó del que està passant al món és la unipolaritat, la monopolització del nostre planeta pels Estats Units d'Amèrica", ha insistit.





D'altra banda, ha defensat que el president rus, Vladimir Putin, està "cord" i "en millor manera que mai" després de gairebé un mes de guerra a Ucraïna. "No només ens hem reunit com a caps d'Estat sinó que mantenim una relació amistosa", ha asseverat abans de revelar que està "al corrent" de tots els esdeveniments.