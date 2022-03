Detingut per agredir amb una barra de ferro, atropellar i robar dues dones

Agents de la Policia Nacional han detingut un home de nacionalitat romanesa de 34 anys per agredir amb una barra de ferro i atropellar dues dones en un carrer del districte de Usera-Villaverde, a un dels quals li va robar el mòbil i la cartera.





Els fets van passar cap a les 10.40 hores d'aquest diumenge al carrer de La Laguna Dalga, a Villaverde Alto, segons han informat a Europa Press fonts policials.





Per causes que estan sent investigades, l'home, que compta amb antecedents, va agredir amb una barra de ferro i va atropellar dues dones, una de nacionalitat romanesa de 30 anys, que va quedar inconscient, i l'altra d'origen peruana de 36.





La detenció es va produir després que un testimoni alertés una patrulla de seguretat ciutadana que un individu a bord d'un vehicle s'havia fugit després d'agredir amb una barra de ferro i atropellar dues dones.





En arribar, van observar les víctimes esteses a terra amb ferides al cap i diferents erosions pel cos , sol·licitant assistència sanitària al lloc. En concret, van haver de ser traslladades a l'Hospital 12 d'octubre amb múltiples hematomes i ferides que van requerir punts de sutura.





Immediatament, els agents van iniciar les indagacions, localitzant l'home implicat poc temps després als voltants del seu domicili, ha indicat la Prefectura Superior de Policia.





L'home ha estat detingut com a presumpte responsable dels delictes de temptativa d'homicidi, lesions i robatori amb violència, ja que a una li va robar el mòbil i la cartera abans de fugir del lloc.





El detingut compta amb set antecedents penals per diferents delictes com ara agressió sexual, lesions o atemptat contra l'autoritat.