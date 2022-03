Felip VI: "Tots vivim commoguts i indignats per l'horror que pateix el poble ucraïnès"

El rei Felip VI ha fet aquest dilluns un al·legat per la pau i l'estabilitat i ha lamentat l'impacte de la invasió russa a Ucraïna: “Tots vivim ara, cada dia, commoguts i indignats per la tragèdia i l'horror que pateix el poble ucraïnès ".





Felip VI @ep





En el lliurament dels Premis Nacionals d'Innovació i de Disseny 2021, al Palau de Congressos de València on ha acudit al costat de la reina Letizia, Felip VI ha advertit que “el nostre futur, el d'Europa i, de moltes maneres, el del món, estarà indubtablement també molt condicionat per l'impacte o les conseqüències que tindrà i ja té la invasió i la guerra que avui està patint Ucraïna des del 24 de febrer passat”.





Per això ha defensat que la pau, l'estabilitat i la garantia de seguretat són valors i requisits bàsics per al desenvolupament de les nacions, “per créixer, progressar, millorar en drets i benestar, per poder avançar i cooperar en solucions innovadores a problemes nous i antics, per bolcar al màxim la capacitat de l'enginy humà per millorar les nostres vides".





CORREGIR LES CAUSES DE L'ODI





Durant el seu breu discurs de clausura ha advocat així per millorar la convivència i la relació amb l'entorn, “protegint la naturalesa i la seva diversitat, lluitant contra la malaltia i la pobresa, combatent la criminalitat i procurant corregir les causes profundes que sembren l'odi i la discòrdia".





En definitiva, el monarca ha sostingut que “ en aquests temps tan complexos són necessàries noves visions, perspectives i plantejaments que contribueixin a proposar solucions i a afavorir una visió prospectiva, creativa i creadora ”.





"La innovació, com a element transformador, i el disseny, com a àmbit transversal de la creació, que tan estretament vinculats estan entre si, s'han de potenciar perquè puguin créixer i impregnar tots els àmbits possibles de producció, organització, creació i gestió al nostre país ", ha reivindicat, amb l'objectiu de "ser capaços d'abordar amb més eficàcia i brillantor les enormes i creixents exigències que planteja l'entorn actual i que condicionaran, sens dubte, el futur".