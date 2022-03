Ignasi Terraza, premi Jazzterrasman 2022 en reconeixement a la seva trajectòria artística

El proper 25 de març, el pianista cec Ignasi Terraza, afiliat a l’ONCE, serà distingit amb el premi Jazzterrasman 2022 en reconeixement a la seva trajectòria artística. Aquest premi l’atorga cada any el festival de Jazz de Terrassa, que enguany celebra la seva 41a edició.





Amb ocasió de la entrega del premi, Terraza oferirà divendres 25 de març per la nit un concert a la Nova Jazz Cava de Terrassa en el que reunirà a l’escenari a distintes figures amb las que ha vingut col·laborant en anys anteriors. Les entrades ja estan exhaurides. “La seva incessant imaginació, un swing inigualable i un extraordinari domini del piano el fan mereixedor del Premi Jazzterrasman 2022”, diu la web del festival.





IGNASI TERRAZA





Va néixer a Barcelona el 1962, va quedar cec als nou anys i al poc temps va descobrir el piano. La seva facilitat per improvisar va fer que aviat se sentís atret pel jazz. Va cursar els seus estudis de piano clàssic al Conservatori de Barcelona, al mateix temps que s'iniciava de forma autodidacta en el jazz. Al 1980 va començar a actuar en clubs de la seva ciutat i paral·lelament estudiava a la Universitat Politècnica, on més tard es va llicenciar en Informàtica, convertint-se en la primera persona cega de l'Estat en obtenir aquesta titulació.





Destaquen dos premis importants a la seva carrera, el del Festival Internacional de Getxo de 1991 amb David Mitchell, que inicià la seva presentació arreu de l’Estat, i el primer premi del concurs internacional de piano jazz de Jacksonville (EEUU) al 2009, que consolidà la seva presència internacional.









Des de finals dels 90 toca amb assiduïtat en Ignasi Terraza Trio, formació que compta avui amb sis CDs publicats i amb la qual ha recorregut els principals festivals de jazz tant d'Espanya com a escenaris internacionals, actuant en països com França, el Regne Unit, Estats Units, Bèlgica, Suïssa, Alemanya, el Marroc, Brasil o Colòmbia. Amb el Trio ha dut a terme quatre gires per Àsia que l'han portat a Xina, Filipines, Tailàndia, Corea i Taiwan.





Al 2020 va presentar a l’Auditori ONCE Catalunya el concertde Nadalde Ignasi Terraza & Randy Greer en el que, organitzat pel segell Swit Records, presenten el seu darrer disc “Around the Christmas Tree”.