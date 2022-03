Eloi Badia estaria incomplint la Llei del Règim Electoral General en presentar-se a la Borsa de Treball de l'Ajuntament de Barcelona

Eloi Badia està quedant en evidència davant de tots els barcelonins/ @AjBCN





La Junta Electoral Central ha assenyalat reiteradament la incompatibilitat recollida a l'article 178.2.b de la Llei Orgànica del Règim Electoral General perquè un regidor opositi a una plaça de funcinari del seu propi Ajuntament estant en actiu tenint present la "dependència política" d'aquesta decisió. Per això segons els experts consultats per Catalunyapress "no seria legal presentar-se a una oposició o a una Borsa de treball del mateix consistori sent regidor del mateix".









Font: Junta Electoral Central









La incompatibilitat a què fa referència la Junta Electoral Central és segons els experts "a qualsevol lloc que suposi integrar-se a la plantilla de l'Ajuntament o cobrar d'aquest mentre exerceix el seu lloc de regidor en actiu", cosa que està passant en el cas del regidor barceloní Eloi Badia.





Font: Ajuntament de Barcelona





Les úniques excepcions a aquesta incompatibilitat serien:







1. Que no s'integri a la plantilla de l'Ajuntament a què pertany ni sigui aquest qui li abona la retribució ( és a dir, quan un regidor es presenta a una plaça a Ajuntament diferent del seu, en aquest cas si és perfectament legal), però Badía opta a una plaça on l'Ajuntament de Barcelona és l'únic pagador en tots dos casos.





2. Quan es tracti d'obres de curta durada i finançades amb fons aliens a l'Ajuntament, sempre que no es converteixi en contractista de la Corporació Local (cosa que no té res a veure amb una plaça de funcionari).





UN FUNCIONARI SÍ POT SER REGIDOR





I aprofundint en les diferents possibilitats, "la legalitat d'una cosa similar tindria a veure amb el supòsit contrari, és a dir, quan un funcionari es presenta a les eleccions municipals i surt elegit regidor del seu propi Ajuntament".





En aquest cas això “sí es pot fer i és perfectament legal perquè la Junta Electoral Central entén que no s'adquireix la condició de regidor fins al mateix moment en què es pren possessió del càrrec , que és quan ha d'optar entre ser una cosa o la una altra, perquè totes dues alhora no és possible ser", per raons òbvies.





Però en el cas del regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, "aquest ja és regidor i pretén ser funcionari (a la vegada) i això si és incompatible tal com ha assenyalat molt clarament la Junta Electoral Central en nombroses ocasions"





Per tant Eloi Badia segons els experts ia la vista de tot el món "estaria cometent una presumpta il·legalitat segons la legislació vigent i aplicable" i qualssevol que es trobessin en analoga situació a la seva els passava exactament el mateix.





EL REGIDOR ELOI BADIA PARTICIPAR AQUEST DISSABTE A LES PROVES DE LA BORSA DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA





Eloi Badia el passat dissabte 19 de març va participar a les proves de la Borsa de Treball de l'Ajuntament de Barcelona. El que segueix sent regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica compleix així el seu full de ruta, amb el seu propòsit d'entrar al Consistori barceloní com a funcionari, i no només ell, sinó també la seva parella, Tatiana Guerrer o , que actualment és assessora de la tinença d'alcaldia de drets socials . Tots dos exercint amb aquest tacte una acció del seu propi interès personal i no col·lectiu a què es van comprometre dins del codi ètic del seu partit, els comuns.









Font: BarcelonaEnComú







Badia forma part de les 16.000 persones que s'han examinat per entrar a formar part de les borses de treball de l'Ajuntament de Barcelona. Fou inclòs amb el número 1.091 dels 15.842 convocats a les proves, si escau, com a aspirant a incorporar-se a l'administració municipal com a tècnic superior en Enginyeria. L'admissió a les proves comporta que Badia continua amb el seu clar conflicte d'interessos per poder-se presentar.