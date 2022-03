Xavi: "Aquest clàssic pot canviar la dinàmica del present i del futur"

L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández /@EP







L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha reconegut la seva felicitat per guanyar amb golejada (0-4) al Santiago Bernabéu aquest diumenge i ha confessat que pot suposar un canvi de dinàmica, sense donar per impossible poder lluitar per LaLiga Santander.





"Molt content pel que representa aquesta victòria, pot canviar una mica la dinàmica del present i del futur. Hem tingut el partit molt controlat, molt bé en la pressió alta. Hem creat moltes ocasions, en moviments d'atac que entrenem, hem pogut fer més gols", va dir.





El preparador català ha insistit en com ha de jugar el Barça. "Aquest és el camí, aquest és el model i la idea de joc perfectes per al Barça, tenim jugadors que entenen el joc. Som una bona família dins el vestuari. Es pot competir jugant d'aquesta manera", ha afirmat.





"És un dia que el barcelonisme ha de gaudir perquè últimament no teníem gaires alegries, ens hem dit que aquest és el camí, és el projecte. Hem estat molt millor que un Madrid que estava sent líder en una ratxa espectacular", va afegir.





Xavi va dir que la Lliga encara és complicada però no impossible. "És difícil, hem guanyat, també el goal-average, però és difícil, el Madrid ha de perdre tres partits, però no ho podem descartar. Per mi com a entrenador significa molt, soc un principiant i em reforça molt", va apuntar.





"Em recorda l'1-2 del 2004, però no ens podem quedar aquí, només són tres punts, no suposa cap títol. Cal treballar amb humilitat, no s'han acomplert els objectius. Costa molt guanyar 0-4 al Bernabéu jugant tan bé a futbol. Me n'alegro molt pels jugadors", va afegir.





El tècnic va deixar clar que el seu equip ha de competir sempre al 100%, per això es va emprenyar en alguns moments de la segona part. "Ens ha de molestar i cabrejar molt perdre pilotes. Si no hi ha exigència, no hi ha resultats, podríem haver jugat millor en la segona part", va concloure.