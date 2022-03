SOS Racisme va identificar 334 situacions de racisme a Catalunya el 2021, gairebé el doble que el 2020

L'entitat SOS Racisme va identificar 334 situacions de racisme a Catalunya el 2021 /@EP







L'entitat SOS Racisme va identificar 334 situacions de racisme a Catalunya el 2021, un augment d'un 83,5% respecte a les registrades el 2020, segons el seu informe '(In)Visibles. L'estat del racisme a Catalunya”.







A més, d'aquestes situacions, 209 --el 63%-- no es van poder denunciar, cosa que es deu a la "por de les represàlies i a la dificultat d'actuar per drets que rarament són reconeguts", ha assegurat la portaveu de l'entitat, Paula Rossi, en roda de premsa aquest dilluns.





El 25% de les situacions van ser agressions i discriminacions entre particulars (especialment entre veïns); el 20% de discriminacions en l'accés a drets socials; el 19% agressions i abusos de cossos de seguretat pública (com la perfilació racial a la identificació); i l'11% de discriminació en serveis privats, seguits del discurs d'odi i la discriminació laboral.





Rossi ha destacat que les vulneracions de l'accés a drets socials (com habitatge o ajudes) han augmentat de 22 casos el 2020 a 67 el 2021, i ha fet una crida a crear polítiques públiques que garanteixin aquests drets i "quan existeixen, fer-les complir" .





AUGMENT D'ATENCIONS



El 2021 SOS Racisme va atendre un total de 648 persones, 58 més que el 2020, i 474 de les quals es van dirigir per primera vegada a l'entitat.





La resta, 174, són casos d'anys anteriors pendents de resolució i en gestió activa, cosa que “dóna compte de la lentitud de la burocràcia”, en paraules de Rossi.





Dels 474 nous casos, el 35% van ser de persones regularitzades i el 12% en situació administrativa irregular, cosa que, segons Rossi, exemplifica com “l'estabilitat administrativa i el context vital faciliten la denúncia”, i el 41% dels casos assumits són de dones.





Quant a l'origen, el 29,7% de nous casos correspon a persones originàries del Magrib, el 28,8% de Llatinoamèrica i el 26,3% de l'Àfrica subsahariana.





"Creiem que hi ha un racisme estructural a tot nivell, sostingut per un discurs i per unes dinàmiques que es traslladen a les institucions, i que també legitimen la violència a l'àmbit particular", ha conclòs Rossi.