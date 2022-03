Uns 370 transportistes fan una marxa lenta a les Rondes de Barcelona

Els transportistes protesten a la Roda de Dalt de Barcelona. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS





Uns 370 vehicles, la majoria camions --segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona --, han iniciat al voltant de les 11.00 hores una marxa lenta per les Rondes de Barcelona amb motiu de l'atur indefinit de transportistes, que va començar dilluns passat, per l'augment de preus dels carburants.





La protesta, que ha començat amb una concentració una hora abans al Carrer 3 de la Zona Franca, ha sortit des d'allà amb l'objectiu d'envoltar la capital catalana, anant per la Ronda Litoral direcció Besòs fins a la Ronda de Dalt, per tornar després al punt d'inici.





Els camions han causat afectacions en el trànsit de la Ronda Litoral --amb retencions de fins a 6 quilòmetres al migdia-- i a la Ronda de Dalt, i cap a les 13.00 hores la marxa emprenia el camí de tornada cap a la Ronda Litoral.





En declaracions a Europa Press, un soci de la Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport a Barcelona ha lamentat que el Ministeri de Transports segueixi sense atendre les seves peticions: “No vol comptes amb plataformes”.





A més, ha detallat que els vehicles convocats per la plataforma s'han mantingut en un sol carril a les Rondes per deixar la resta de vies lliures, i que han donat avís a la Guàrdia Urbana quan transportistes que no participaven a la seva protesta han iniciat una marxa lenta per altres.





L'atur indefinit ha estat convocat per la Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport, una organització sense representació al Comitè Nacional (CNTC) , que reclama mesures per millorar la situació laboral dels transportistes i per frenar l'increment del preu del carburant.