Casado participa a les primàries del PP i vota a la seu de 'Génova', on també ho fan Gamarra i Pons

El líder del PP, Pablo Casado, vota a les primàries del PP, en què Alberto Núñez Feijóo és el candidat únic. A Madrid, 21 de març de 2022 - TAREK (PP) @ep





El president del PP, Pablo Casado , ha participat aquest dilluns a les primàries del partit i ha exercit el seu dret a vot a la seu nacional del PP, al madrileny carrer Gènova, on han votat també la coordinadora general i portaveu del Grup Popular, Cuca Gamarra, i el president del Comitè Organitzador del congrés extraordinari (COC), Esteban González Pons.







Un total de 41.681 afiliats del PP s'han inscrit per participar a les primàries i poden votar fins a les 20.00 hores Alberto Núñez Feijóo, únic candidat a liderar la formació en substitució de Pablo Casado. També podran dipositar en una altra urna la papereta per a l'elecció dels compromissaris que aniran al congrés extraordinari de Sevilla, que se celebra els dies 1 i 2 d'abril.





Feijóo al final ha decidit no votar --ho hauria de fer per si mateix-- per "cedir aquest protagonisme mediàtic a la militància de base" , ja que la seva intenció és posar el focus en la gent que fa el Partit Popular i que no hi és a l'estructura, segons han informat a Europa Press fonts del seu equip.





CASADO VOTÓ EL 2018 A LA SEU MADRILENYA DEL DISTRICTE DE SALAMANCA





El PP ha distribuït fotos de Casado, Gamarra i González Pons, atès que tots tres han exercit el seu dret a vot a les urnes instal·lades a la segona planta de Gènova 13. També ha difós un breu vídeo de Gamarra i Pons votant (però no de Pablo Casado) mentre introduïen la seva papereta a l'urna, on podia llegir-se 'Elecció a candidat. 20 Congrés del PP', i saludaven les tres persones que recompten els vots d'aquesta seu.





Fa gairebé quatre anys, quan es va celebrar al juliol el primer congrés del PP per primàries, Casado era un dels sis candidats que aspirava en primera volta a substituir Mariano Rajoy i va exercir el seu dret a vot a la seu del partit al madrileny districte del barri de Salamanca. Allà també ho va fer el seu rival, l'exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, a qui es va imposar en segona volta al mateix congrés del juliol del 2018, en la votació dels compromissaris.





Les urnes es tanquen aquest dilluns les 20.00 (també a les Canàries) i la intenció de la formació és facilitar els resultats aquesta mateixa nit. El president del Comitè Organitzador ja va explicar aquesta setmana que, amb una sola candidatura que compta amb més de 55.000 avals, no calia aquesta votació dels afiliats i es podria haver anat directament al Congrés, però va recordar que Feijóo va demanar que l'elecció se celebrés de totes formes.





FOTOS A XARXES VOTANT A FEIJÓO





Diversos presidents del partit i càrrecs de la formació han difós imatges a les xarxes socials sobre el moment en què exerceixen el seu dret a vot a favor d'Alberto Núñez Feijóo, que ja va presentar 55.580 avals, més dels gairebé 42.000 afiliats que s'han inscrit per poder votar.





Així ho ha fet per exemple el president del PP de Castella i Lleó i president en funcions de la Junta de CyL, Alfonso Fernández Mañueco: “He votat per un Partit Popular unit, fort i il·lusionat. Un Partit Popular al servei dels espanyols. I Feijóo té tot el suport del PP de CyL per aconseguir-ho. Estem preparats, Alberto", ha manifestat al seu compte de Twitter.





De la mateixa manera, el president del PP català, Alejandro Fernández, ha afirmat a la mateixa xarxa social que ha votat Feijóo "convençut que el millor ha de venir: per al PP però sobretot per a Espanya".





L'excoordinador general del PP Fernando Martínez-Maillo ha assegurat que ha votat Feijóo perquè “és un líder assenyat, moderat, amb experiència, gran gestor, amb capacitat de pacte, i que guanya eleccions”. "Al PP ha generat una gran il·lusió. Triem un president i el millor candidat per guanyar Sánchez", ha postil·lat.





El vicesecretari de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha votat a les 9.00 hores, tot just obrir-se les urnes, a la seu del PP de Boadilla, municipi madrileny on va ser alcalde. "Preparats per servir els espanyols", ha afegit amb el seu missatge. Ana Beltrán, responsable d'Organització, ha assenyalat que ha donat suport a Feijóo --ha votat a Pamplona-- perquè "sens dubte és l'alternativa que mereix" Espanya i ha afegit que del proper congrés "sortirà un partit unit i fort que tornarà la il·lusió als espanyols".





El senador i exportaveu del Grup Popular, Rafael Hernando, --que també ha votat a Gènova-- ha difós una foto quan votaria Feijóo, "un gran líder per a un gran partit i una gran nació". El portaveu de Justícia del PP a la Cambra Alta, Fernando de Rosa, també ha reafirmat amb el seu vot el seu "compromís amb Feijóo, futur president del PP i d'Espanya".