VÍDEO: Les forces russes disparen i llancen granades contra manifestants a Kherson

Les forces russes han disparat contra els manifestants en contra de la guerra a la ciutat ucraïnesa de Kherson aquest dilluns 21. Segons informes dels mitjans locals, els residents de Kherson estaven intentant acostar-se a un monument a Freedom Square per protestar contra la invasió de el seu país quan les tropes russes van obrir foc i van començar a llançar granades.





Aquí podeu veure les imatges:













Els vídeos compartits a les xarxes socials aparentment mostren que les forces russes apropant-se als manifestants abans que es comencin a escoltar trets i fortes explosions. Es pot veure els manifestants en contra de la guerra amb banderes ucraïneses fugint de l'escena.





Segons el mitjà de comunicació ucraïnès TSN, diverses persones van resultar ferides i van ser traslladades a l'hospital en ambulància. No obstant això, no hi ha informació oficial sobre el nombre de ferits o morts.