L'OMS demana més inversió en investigació per a la tuberculosi davant l'augment de morts

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha demanat una inversió urgent de recursos, suport, atenció i informació en la lluita contra la tuberculosi, després de registrar un augment de morts per primer cop en una dècada. " La situació assistencial segueix sent ombrívola ", ha assegurat la directora del Programa de Tuberculosi de l'OMS, Tereza Kasaeva, en una roda de premsa celebrada aquest dilluns, davant la commemoració del Dia Mundial de la Tuberculosi (24 de març).





Arxiu - Infermera atén pacient amb tuberculosi - METGES SENSE FRONTERES - Arxiu









L'experta ha posat de manifest que la pandèmia ha revertit els èxits que s'havien emprès des de l'any 2000, com els 66 milions de vides que s'han salvat des de llavors. Tot i això, per primera vegada després de més d'una dècada, les morts per tuberculosi han augmentat el 2020. "Els conflictes en curs a Europa de l'Est, l'Àfrica i l'Orient Mitjà han exacerbat encara més la situació de les poblacions vulnerables", ha subratllat .





" Es necessiten inversions urgents per desenvolupar i expandir l'accés als serveis i eines més innovadors per prevenir, detectar i tractar la TB que podrien salvar milions de vides cada any, reduir les desigualtats i evitar enormes pèrdues econòmiques ", ha explicat.





En concret, l'experta ha lamentat que, segons les dades de 90 països, no s'ha avançat prou en el tancament de les bretxes de detecció de casos i augura un nombre més gran de casos positius de la malaltia. "Segueix havent-hi un dèficit del tretze per cent a les notificacions de persones amb TB en comparació amb abans de l'inici de la pandèmia. La situació és encara pitjor per als nens i adolescents amb TB i s'estima que el 63 per cent dels nens i adolescents menors de 15 anys amb TB no van ser atesos o no van ser notificats oficialment”, ha comentat.





Tot i això, la situació és més greu en analitzar els nens menors de cinc anys, entre els quals la proporció de no atesos supera el 70 per cent. Un col·lectiu en què la TB s'ha acarnissat amb 226.000 morts el 2020, tal com ha exposat la cap de la Unitat de Poblacions Vulnerables, Comunitats i Comorbiditats de l'OMS, Kerri Viney.





"Ens preocupen els creixents índexs de pobresa, desigualtat, desnutrició, comorbiditats, discriminació i estigmatització, i els conflictes que són els principals motors de l'epidèmia de tuberculosi. Hem d'invertir en l'ampliació de la protecció social i la cobertura sanitària universal, a la lluita contra l'estigma i la discriminació i en l'enfortiment del compromís multisectorial i la responsabilitat Necessitem una acció concertada i una major responsabilitat per part de tots els sectors per proporcionar els serveis adequats, el suport i un entorn segur i propici al lloc i el moment adequats”, ha assegurat Viney.





Per això, l'OMS ha actualitzat les directrius per al maneig de la malaltia en nens i adolescents, entre les quals destaquen les recomanacions centrades en el pacient per al diagnòstic, el tractament i la prevenció . Així doncs, les proves diagnòstic s'han ampliat per incloure mostres no invasives, com la femta; es recomana el diagnòstic molecular ràpid com a prova inicial per al diagnòstic de TB en nens i adolescents.





A més, s'aconsella que els nens i adolescents que tenen formes no greus de TB sensible als medicaments rebin tractament durant quatre mesos en lloc de sis mesos, així com la meningitis tuberculosa, on ara es recomana un règim de sis mesos en lloc de dotze mesos. Pel que fa als fàrmacs per tractar la malaltia, l'OMS recomana 'bedaquilina' i 'delamanid' per utilitzar en nens de totes les edats.





Finalment, Kasaeva ha defensat que les inversions ofereixen "enormes guanys" per als països i els donants, en costos d'atenció mèdica evitats i una productivitat més gran. Sobre això, a la roda de premsa, ha sostingut que la despesa global en diagnòstic, tractament i prevenció de la TB el 2020 ha estat de 5.300 milions de dòlars el 2020 (4.798.551 milions d'euros), fet que suposa menys de la meitat de l'objectiu mundial de 13.000 milions de dòlars (11.770.032 milions d'euros) anuals per al 2022.