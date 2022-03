Alerten de possibles ciberestafes relacionades amb la solidaritat amb Ucraïna

Fitxer - Una persona amb un ordinador. - IREKIA - Arxiu





L'Ertzaintza i les Policies Locals d'Euskadi han alertat de possibles ciberestafes relacionades amb la solidaritat amb Ucraïna i han instat la ciutadania que tota ajuda econòmica solidària es faci a través d'organismes oficials, ONG reconegudes o comptes disponibles a diferents entitats bancàries. A Euskadi, fins ara ha estat interposada una denúncia per fets d'aquesta naturalesa, però es considera que podrien haver-se donat més casos les víctimes dels quals no haurien estat conscients de l'engany.





Des del Departament basc de Seguretat han lamentat que “ l'onada de solidaritat que s'ha desfermat des de l'inici del conflicte bèl·lic a Ucraïna, com passa sempre en aquest tipus de situacions, ha estat aprofitada una vegada més pels ciberdelinqüents per aconseguir desviar les donacions realitzades per ciutadans mitjançant diferents mecanismes”.





Segons han recordat, durant la pandèmia, els cibercriminals ja van suplantar organismes oficials per captar dades personals, creant llocs web fraudulents per vendre material sanitari no homologat o directament falsificat, vendre certificats de vacunació covid falsos, i "llançant a internet un gran nombre de notícies falses per crear confusió".





En aquest cas, amb motiu de la guerra a Ucraïna el seu objectiu estan sent les ajudes al poble ucraïnès, per la qual cosa suplanten organitzacions benèfiques per "aconseguir desviar les donacions de persones benintencionades" . "El fet que l'estat espanyol estigui al capdavant de la solidaritat internacional en relació amb aquesta crisi fa que els seus ciutadans i ciutadanes es converteixin en unes víctimes propiciatòries molt cobejades per aquests delinqüents", han advertit.





L'Ertzaintza i les Policies Locals han explicat que aquestes suplantacions són "molt fàcils" de fer i detectar-les "és complex". A més, és complicat adonar-se que s'ha estat víctima d'una estafa perquè "el donant no sap mai que ha passat amb la seva donació", atès que "una vegada realitzada la mateixa es confia en l'honradesa de qui l'ha rebut perquè la faci arribar a les víctimes que es pretén ajudar.





Per això, han remarcat que " és especialment important que aquestes donacions es canalitzin per ONG contrastades i verificades o altres canals oficials ", per evitar que aquests diners es desviï i, "en comptes de servir per ajudar les víctimes de la invasió, serveixi per augmentar els guanys d'organitzacions criminals sense escrúpols".





Des de la Conselleria han lamentat que l'existència de tots aquests tipus delictius "no només fa que els delinqüents incrementin els guanys, sinó que a més té un efecte col·lateral i és el fet que poden fer baixar el nombre de les donacions". Per això, ha reiterat que "les donacions no s'han de parar", sinó que "han de ser dirigides convenientment mitjançant organitzacions contrastades".





ESTAFES I WEB FALSES





En concret, s'ha constatat l'existència de diverses d'aquestes tipologies en funcionament en relació amb la guerra, com l'estafa del familiar que necessita diners per treure un parent d'Ucraïna, “una modificació de l'estafa nigeriana on ha de treure un milionari diners del país i necessita la col·laboració d'una víctima mitjançant un suculent pagament”, les webs falses de donacions, captura de dades personals mitjançant pàgines de signatures i l'existència de “fake news”.





L'únic cas denunciat fins ara a Euskadi és el d'un menor, que va informar que des del telèfon mòbil s'havien enviat sense el seu consentiment 322 SMS amb la paraula Ukrania per un valor d'uns 200 euros, però es considera que podrien haver-se donat més casos les potencials víctimes dels quals no haurien estat conscients de l'engany de moment.