Els infectats per Covid poden tenir problemes de memòria a llarg termini: "Una cosa preocupant està passant"

Dos nous estudis informen sobre un llarg projecte de recerca de Covid en curs que investiga els efectes persistents de Covid-19 en la cognició els mesos posteriors a la malaltia aguda. La investigació dirigida per la Universitat de Cambridge va trobar que molts pacients amb Covid persistent estan experimentant problemes significatius i mesurables de memòria o concentració fins i tot després duna malaltia lleu.





Les noves troballes provenen d'un projecte en curs anomenat The COVID and Cognition Study (COVCOG). L'estudi va reclutar gairebé 200 pacients amb Covid-19 entre finals del 2020 i principis del 2021 i a la mateixa de quantitat de subjectes que no havien patit la infecció. L'objectiu era “mapejar el terreny” de la cognició en els pacients que havien patit la malaltia.





Al voltant de dos terços dels infectats amb Covid-19 van experimentar símptomes persistents, que es defineixen com aquells símptomes que duren més de 12 setmanes després de la data inicial de diagnòstic. Entre els que van experimentar Covid persistent, la nova investigació va trobar que el 78% tenia dificultat per concentrar-se, el 69% patia boira mental, el 68% va reportar oblits i al voltant del 40% va mostrar una condició coneguda com a disfluència semàntica (dir o escriure la paraula incorrecta).





L'estudi també va trobar que aquells subjectes amb Covid prolongat van experimentar interrupcions significatives a la seva vida diària. Més de la meitat de pacients no va poder treballar durant períodes prolongats i un terç va perdre la feina a causa de la seva malaltia. Quan els polítics parlen de 'Viure amb Covid', és a dir, una infecció sense pal·liatius, això és una cosa que ignoren.





Potser el més sorprenent és que la investigació va trobar que la meitat dels pacients amb Covid prolongat van informar de problemes perquè els metges prenguessin seriosament els seus símptomes. Muzaffer Kaser, un investigador que treballa en el projecte COVCOG, diu que aquestes troballes confirmen que alguna cosa real i mesurable els està succeint a aquests pacients.





“Aquesta és una evidència important que quan les persones diuen que tenen dificultats cognitives després del Covid no són necessàriament el resultat de l'ansietat o la depressió”, explica Kaser. “ Els efectes són mesurables: alguna cosa preocupant està passant . Les dificultats de memòria poden afectar significativament la vida diària de les persones, inclosa la capacitat de fer la seva feina correctament”, alerta.





Igual que en altres estudis sobre el Covid, les noves troballes indiquen que la gravetat de la infecció inicial d'un pacient pot ajudar a predir la probabilitat de símptomes prolongats de Covid. Pocs subjectes a l'estudi estaven tan greument malalts que necessitaven ser hospitalitzats, però aquells que van reportar una malaltia aguda més greu tenien més probabilitats de reportar problemes cognitius persistents.





A més, aquells amb els símptomes més amplis durant la malaltia aguda tenien més probabilitats d'experimentar problemes cognitius persistents . En altres paraules, aquells que experimentaven combinacions de símptomes neurològics, gastrointestinals i cardiopulmonars des del principi tenien un risc més gran de problemes cognitius diversos mesos després.





La nova investigació conclou que existeixen "diferències cognitives objectives" entre els que han estat infectats amb Covid-19 i els que no ho han estat . Però encara no és clar exactament què està causant específicament aquests símptomes cognitius persistents. Els investigadors plantegen la hipòtesi que la inflamació sistèmica persistent és un mecanisme causal plausible, però suggereixen que caldrà una investigació més específica per investigar aquesta troballa.





“La infecció amb el virus que causa el Covid-19 pot provocar inflamació al cos, i aquesta inflamació pot afectar el comportament i el rendiment cognitiu de maneres que encara no entenem completament, però creiem que estan relacionades amb una resposta immunitària excessiva primerenca” . va afegir Kaser.





L'estudi COVCOG està en curs, però Kaser explica que aquestes noves troballes haurien d'ajudar tant els pacients com els metges a comprendre i identificar millor els casos de Covid prolongat. "És important que les persones busquen ajuda si els preocupa algun símptoma persistent després de la infecció per Covid", assegura Kaser.