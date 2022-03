Els Vint-i-set donen llum verda als plans per augmentar la capacitat militar de la UE durant la propera dècada

Els Estats membres de la Unió Europea han donat llum verda aquest dilluns a l'estratègia comuna de Defensa amb què el bloc guanyarà capacitat militar i coordinarà millor els esforços nacionals al camp de la Defensa, durant la propera dècada.





L'últim esborrany de la 'brúixola estratègica' ha estat acordada pels ministres d'Exteriors i de Defensa a la reunió conjunta a Brussel·les, segons informen fonts diplomàtiques. Es tracta d'un pla que estableix una entesa comuna de la Defensa, amb objectius com tenir la capacitat de desplegar forces de resposta ràpida a nivell de la UE davant de situacions de crisi.





La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, amb el president del Govern, Pedro Sánchez @ep





En concret, el document que ara serà avalat pels caps d'Estat i de Govern a la cimera d'aquest dijous, planteja que el 2025 els Vint-i-set estiguin en disposició de desplegar aquestes forces. Sense una estructura fixa, s'espera que els estats membres aportin mitjans per a una força modular de fins a 5.000 soldats.





Abans, per a finals d'aquest any, els països de la UE es comprometen a acordar els escenaris operatius i plans de Defensa, amb la idea de començar a fer maniobres militars europees el 2023 per augmentar la preparació i la interoperabilitat d'aquestes forces.





El nou impuls a la seguretat i la Defensa de la UE respon, segons l'estratègia europea, a "un entorn més hostil i tendències geopolítiques que exigeixen que el bloc assumeixi una major part de la responsabilitat de la seva pròpia seguretat", una realitat que la guerra a Ucraïna ha posat encara més de manifest.





Tot i que la idea d'explicar un llibre blanc europeu de la Defensa neix fa dos anys, la seva aprovació coincideix amb la tornada a un escenari de guerra a Europa. És més, la crisi ucraïnesa s'esmenta diverses vegades en el document recolzat pels ministres i assenyala que ha posat clarament la necessitat de millorar la "mobilitat militar de les forces armades dins i fora de la Unió".





RELACIÓ AMB L'OTAN





En tot moment, l'estratègia es vertebra com a complement a l'OTAN, la brúixola estratègica indica que la cooperació entre les dues organitzacions és "essencial per a la seguretat euroatlàntica, com ha demostrat l'agressió militar russa contra Ucraïna".





I per continuar la cooperació "estreta i mútuament beneficiosa", els països de la UE proposen augmentar les reunions d'alt nivell amb l'OTAN . "Es reforçaran els intercanvis específics a través de reunions conjuntes periòdiques del Comitè Polític i de Seguretat de la UE i el Consell de l'Atlàntic Nord", han advocat els Vint-i-set.





REFORÇAR LES MISSIONS





Així mateix, la UE es compromet a reforçar les missions militars i civils a l'exterior, donant mandats "més flexibles", amb la idea de promoure la presa de decisions més ràpida i assegurar millor la solidaritat financera amb les operacions.





Pel que fa a les missions civils, els Vint-i-set fixen per a mitjans de l'any que ve l'aprovació de plans per millorar l'eficàcia de les operacions així com la capacitat de desplegament, tot amb la idea de poder enviar a entorns de seguretat complexos a un equip de fins a 200 experts en un marge de 30 dies.