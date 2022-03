PortAventura World reobrirà les portes el 8 d'abril amb la primera celebració de Pasqua

Portaventura World Easter Celebration @ep





P ortAventura World reobrirà les portes el 8 d'abril amb el primer Easter Celebration , una iniciativa basada a celebrar la Pasqua que comptarà amb l'ou decorat més gran del món, animació itinerant i decoració especial a les zones de Mediterrània i SésamoAventura.





Ferrari Land iniciarà la temporada el mateix dia després d'una obertura exprés el 27 de març -amb motiu del Gran Premi Aràbia Saudita de Fórmula 1- i PortAventura Caribe Aquatic Park s'obrirà al públic el 4 de juny, ha informat la companyia en un comunicat aquest dilluns.





Per a aquesta temporada 2022, el resort recuperarà la seva oferta completa d'espectacles i oferirà a les famílies la possibilitat de celebrar aniversaris en exclusiva a La Casa de Woody, la "mítica" mascota del resort.





El director general de negoci de PortAventura World, David García, ha destacat que a la temporada 2022 esperen superar les xifres del 2019 i recuperar les xifres d'afluència internacional.





També ha exposat que han actualitzat l'aposta gastronòmica dels hotels, recuperant l'horari nocturn i reactivant alguns dels espectacles més emblemàtics, i que “serà un any per al record, en què confiem en la recuperació definitiva del sector”.









COMPROMISOS MEDIAMBIENTALS I SOCIALS





El resort ha explicat que aquesta temporada seguirà recolzant una “estratègia clara” de sostenibilitat, compromís social i bon govern, adherida a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.





Preveu fer-ho reforçant els projectes en marxa i incorporant noves iniciatives de responsabilitat social i mediambiental en àmbits com la gastronomia, i obrirà una botiga eco-friendly a la zona de Far West per oferir productes i souvenirs de marques compromeses amb el medi ambient.





En el pla social, la Fundació PortAventura tornarà a acollir 200 famílies amb menors en situació de vulnerabilitat per malaltia greu al seu Dreams Village, com a part de la seva teràpia de recuperació.





La fundació també donarà continuïtat a esdeveniments solidaris com la desena edició de la seva carrera solidària i el sopar benèfic anual per al finançament de projectes socials de l'entorn de Tarragona.









LALIGA 29'S





PortAventura World ha explicat que seguirà apostant pel 'sports bar LaLiga TwentyNine's', que consisteix al primer restaurant del món tematitzat a LaLiga i ofereix als visitants gastronomia combinada amb el gaudi de competicions esportives en directe i una àrea d'eSports.





El resort també apostarà per iniciatives estratègiques innovadores i en clau digital, com la introducció del pagament amb Bitcoin als seus hotels o noves activitats d'eGames al resort.