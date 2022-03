Zelenski assegura que només acceptaran un ultimàtum rus "quan tots hagin mort"

El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski @ep







El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha assegurat que només acceptaran un ultimàtum rus "quan tots hàgim mort", en resposta al termini de Moscou perquè els combatents ucraïnesos de Mariúpol abandonin la ciutat.





"Ucraïna no complirà mai l'ultimàtum de la Federació Russa. Hauríem d'estar tots morts, només aleshores es compliria l'ultimàtum per entregar Khàrkiv, Mariúpol o Kíiv. No ho podem fer", ha afirmat Zelenski en una entrevista amb premsa europea.





Moscou va anunciar diumenge una proposta d'evacuació a Mariúpol, envoltada per les forces russes, que incloïa que els combatents deixessin les armes i a canvi tinguessin via lliure a territori controlat per l'exèrcit ucraïnès.





A més a més, Rússia ha posat com a condició per aturar l'ofensiva militar el reconeixement de l'annexió de Crimea, la independència de Donetsk i Lugansk i la neutralitat d'Ucraïna. Aquesta última proposta, la renúncia a ingressar a l'OTAN, és l'única que acceptaria Kíiv.