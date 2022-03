Els serveis d'Apple pateixen una caiguda a nivell mundial

Rètol d'Apple, imatges d'arxiu @ep





Els serveis d'Apple estan caiguts a tot el món per una fallada informàtica que ha provocat que els usuaris no puguin accedir a aplicacions com ara l' App Store, Apple TV o iCloud.





Les fallades han començat a ser detectades per part dels usuaris a mitja tarda ia la pàgina web de la companyia un total de 17 serveis diferents apareixen en aquest moment com a "interromputs".





A més dels esmentats, també hi ha el servei de mapes, el calendari, AppleCare --l'aplicació de salut--, Apple Arcade o Apple Music.





La companyia no ha revelat detalls de la incidència ni ha traslladat als usuaris un temps estimat per al restabliment del servei.