Espanya és el quart país de la UE amb més impostos al rebut de la llum

Una torre elèctrica d'alta tensió, imatges de fitxer @ep





Espanya és el quart país de la Unió Europea amb més impostos a la factura elèctrica a les llars, segons dades d'Eurostat corresponents a la primera meitat del 2021 en relació amb un any abans.





Encapçalen el podi de països amb més impostos en el rebut de la llum als consumidors domèstics Dinamarca, Alemanya i Portugal . Després d'Espanya, completen el 'top ten' de països amb més càrrega impositiva Polònia, Àustria, Eslovàquia, Itàlia, Xipre i Bèlgica , per aquest ordre.

Així, a l'impost de producció elèctrica, que és el que està cedit a les comunitats autònomes, cal sumar-hi els peatges i l'IVA . Actualment, aquest darrer està reduït temporalment al 10% des del 21% habitual.





Per fer front a l'actual tensió de preus, el Govern ha prorrogat fins al 30 de juny que ve les rebaixes d'impostos vigents a l'electricitat, els descomptes addicionals del bo social i les ajudes per als consumidors industrials.





D'altra banda, segons les darreres dades de l'Agència Tributària, el novembre del 2021 es van recaptar 955 milions d'euros a través de l'impost especial als hidrocarburs . Aquell mes, el 69,5% va ser recaptat per les comunitats autònomes i corporacions locals, i un 30,5% per l'Estat.





A aquests impostos cal sumar-hi els peatges, cosa que es cobra per finançar la construcció de les infraestructures, i l'IVA.









ENTRE ELS PRIMERS PAÏSOS EN NOMBRE DE PPAs





Cal destacar que Espanya ocupa a més els primers llocs a Europa pel nombre de contractes a llarg termini -PPAs- en electricitat d'Europa.





En concret, el quart trimestre del 2021 es van signar PPAs amb les companyies a 34 euros MWh per a plantes fotovoltaiques, col·locant-se, així com el país amb els preus més barats de tot el Continent, segons dades de la consultora LevelTen Energy.





Aquestes xifres guanyen transcendència en un moment com l'actual, on el preu del gas ha disparat el cost de l'energia.





Els preus tancats amb energia solar espanyola van augmentar un 11,5% durant el quart trimestre, fins a 34 euros per MWh, segons l'Índex de Preus de PPA -LevelTen Energy PPA Index-.





Segons fonts del sector elèctric consultades per Europa Press, això va ser degut a dos factors: el recent reial decret del Govern sobre els límits als ingressos, que està desincentivant el desenvolupament d'alguns nous projectes i la subhasta prevista per a la primera part de l'any de 500 MW, que podria portar els promotors a retardar la presentació d'ofertes al mercat.





En el cas de l'eòlica, els PPA eòlics a Espanya se situen entre els més baixos a un preu mitjà de 34 euros/MWh, i així és el segon país més barat, només darrere de Finlàndia amb preus de 30 euros.





Gràcies a aquestes xifres, Espanya es va situar el 2021 com el país amb més quota de contractes a llarg termini d'Europa, amb el 28,7%, seguit de prop per Itàlia amb el 26,91% i el Regne Unit amb el 12,56 %.









PREUS DE FOTOVOLTAICA I EÒLICA PER A 2023 I 2024





A més, els preus que s'estan tancant per al 2023 i el 2024 estan força allunyats dels preus de mercat actuals. De fet, les companyies estan signant contractes per al 2023 a 51 euros per a plantes fotovoltaiques -i de 35 euros per al 2024-.





Aquestes xifres són encara més baixes per als parcs eòlics: 32 euros per al 2023 i 34 euros per al 2024.

Un PPA (Power Purchase Agreement per les sigles en anglès) és un acord o contracte de compravenda d'energia a llarg termini entre un desenvolupador renovable i un consumidor.

Les companyies energètiques espanyoles impulsen aquests contractes per donar estabilitat, certesa i predictibilitat als grans consumidors d'energia.





En el cas del grup Iberdrola, compta amb una dilatada experiència en aquest sector i gestiona aquests contractes a països com els Estats Units, el Regne Unit, Espanya, Mèxic i Austràlia, havent subscrit ja acords amb Amazon, Apple, Facebook i Nike, entre altres companyies .

A Espanya, la companyia presidida per Ignacio Sánchez-Galán ha promogut aquesta modalitat de contractes amb empreses de diferents sectors: banca, telecomunicacions, sector cerveser, distribució, marques esportives i farmacèutiques.





Un dels més recents és Danone España, que es va unir a Iberdrola per impulsar la creació de la planta fotovoltaica més gran d'Europa. L'acord garanteix el subministrament d'electricitat verda a llarg termini a totes les plantes de producció de Danone i les seves fonts a Espanya, situades a Astúries, Barcelona, Girona, Guadalajara, Granada, Madrid i València; així com als seus centres logístics i oficines.





A aquesta aliança s'hi han sumat els proveïdors de Danone, Graham Packaging i Salvesen Logística.