Caballero Luna, una sèrie de Marvel que aborda la salut mental

Oscar Isaac, protagonista de Caballero Luna







Dimecres que ve 30 de març Disney+ estrena 'Caballero Luna' ('Moon Knight'), la nova sèrie de Marvel Studios. Oscar Isaac protagonitza aquesta ficció en què dóna vida a Steven Grant, un home que pateix un trastorn d'identitat dissociatiu , i que l'actor guatemalenc defineix com "un estudi del personatge" mai vist abans dins de l'Univers Marvel en què s'aborda de forma seriosa i constructiva un tema tan delicat com el de la salut mental.





"Amb aquesta sèrie vaig veure una oportunitat de fer un estudi del personatge, cosa que no s'ha fet a l'Univers Marvel, potser una mica al primer Iron Man", assenyala Isaac en una entrevista concedida a Europa Press en què assegura que, en un panorama saturat de pel·lícules i ara també de sèries de superherois, cosa que fa "única" a 'Caballero Luna' és "el personatge, i mostrar com se sent ell, el seu punt de vista, i parlar també de la salut mental" .





" No sé si hi ha un missatge sobre això (la salut mental) però la història es desenvolupa de manera que el que ha de passar és una integració de les identitats, que es van sanant ", avança l'actor d'origen guatemalenc criat a Miami que creu que, tal com passa a la sèrie, la ment és capaç d'aconseguir que el cos faci coses increïbles, gairebé impossibles.





"Per mi aquesta és la clau de la història. Sembla que el superpoder és la capa, el vestit i tot això... però la veritat és que el seu superpoder és una cosa real que la gent té", apunta Isaac que recorda com a la seva preparació per donar vida al personatge va conèixer casos de persones amb aquest trastorn de personalitat múltiple que per "sobreviure a traumes o abusos" que havien patit quan tenien "quatre o cinc anys" van fracturar la seva ment "i van crear altres personatges per poder superar-lo". "I aquestes personalitats fins i tot tenen un altre tipus diferent de sang... són humans complets que viuen dins del mateix cos. Això és un superpoder de veritat. Conèixer això per a mi va ser fascinant", sentencia.





Fan confés dels còmics de Marvel des que era nen i amb experiència ja al cinema de superherois, on va donar vida al malvat la pel·lícula 'X-Men: Apocalipsi' (2016), i en altres grans franquícies com 'Star Wars', Isaac diu no sentir vertigen en protagonitzar, i també produir, la primera sèrie de Marvel Studios centrada en un personatge que no va aparèixer abans a les pel·lícules de l'UCM.





"Per mi això només va suposar llibertat, una oportunitat de crear el que a nosaltres més ens interessava, vam poder treure estereotips i centrar-nos en el que per a nosaltres era més únic", explica amb entusiasme el protagonista de títols com 'Inside Llewyn Davis', ' Ex Machina' o 'Dune', que aprecia l'oportunitat que suposa presentar a la pantalla "un personatge que la majoria del públic no coneix" i que "ha anat canviant molt als còmics".









CROSSOVER AMB DAREDEVIL O BLADE





Pel que fa al futur de 'Caballero Luna', Isaac reconeix que li agradaria que es creués en el seu camí amb altres herois foscos i complexos de Marvel com Daredevil, Blade o The Punisher, encara que és conscient que el públic mana i no dóna per fet que la sèrie tingui una segona temporada. "Si hi ha una història que valgui la pena explorar potser sí, però primer hem de veure si a la gent li agrada aquesta primera", conclou.





'Caballero Luna' relata la història de Steven Grant, un empleat amable d'una botiga de regals que pateix pèrdues de memòria i que experimenta records d'una altra vida. Steven descobreix que té un trastorn d'identitat dissociatiu i que comparteix cos amb el mercenari Marc Spector. A mesura que els enemics de Steven/Marc van convergint, el protagonista ha de bregar amb la complexitat de les seves identitats mentre se submergeix en un misteri letal que habita entre els poderosos déus d'Egipte.





Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, May Calamawy, F. Murray Abraham i Lucy Thackeray completen el repartiment de la sèrie el primer capítol del qual, dels sis que componen la seva primera temporada, s'estrena el 30 de març a Disney+.