L'OMS llança un programa per protegir la salut mental dels nens i joves europeus

El Ministeri de Sanitat de Grècia i l'Organització Mundial de la Salut a Europa (OMS Europa) han llançat aquest dilluns un nou programa per donar suport i promoure la qualitat de l'atenció a la salut mental de nens i adolescents als 53 països de la Regió Europea de l'OMS, en el context de la pandèmia de Covid-19 i la guerra a Ucraïna.





"La salut mental dels nens i joves a Europa s'ha vist sotmesa a una gran pressió els darrers anys, primer a causa de la pandèmia de Covid-19 i ara, per als milions d'afectats pel conflicte, per la crisi humanitària a Ucraïna", assenyalen des de l'oficina europea de l'OMS.





Amb el programa, l'OMS Europa treballarà amb els països per millorar la salut mental i emocional de les poblacions més joves, entre altres coses mitjançant el suport al desenvolupament d'estratègies i marcs nacionals i l'intercanvi de les lliçons apreses.





"Molts països ja han desenvolupat enfocaments amb èxit, però molts necessiten una plataforma comuna per compartir coneixements i experiència. El nou programa de l'OMS ho farà possible", assenyalen des de l'organització. Així, també impulsaran les eines pràctiques i polítiques que donin suport a les necessitats de salut mental dels nens i els joves.





A més, promouran la creació d'un inventari de la qualitat de l'atenció dels sistemes d'atenció mental de nens i adolescents a la Mediterrània i al sud-est d'Europa; així com el desenvolupament d'un paquet d'eines per mesurar el progrés clínic pel que fa als estàndards basats en l'evidència.









LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA, ETAPES CRÍTIQUES A LA SALUT MENTAL





Tal com recorden des de l'organisme sanitari de les Nacions Unides, la infància i l'adolescència són etapes crítiques de la vida per a la salut mental, ja que és una època en què es produeix un creixement i un desenvolupament ràpids.





Els nens i els adolescents que són feliços i que tenen confiança en si mateixos tenen més probabilitats de traslladar aquesta sensació a l'edat adulta i de desenvolupar més fàcilment la seva capacitat de recuperació davant de l'adversitat. Tot i això, la depressió és una de les principals causes de malaltia i discapacitat entre els adolescents de tot el món i el suïcidi és la quarta causa de mort entre els joves de 15 a 19 anys.





Durant la pandèmia, els tancaments d'escoles i les clausures van deixar els nens aïllats, allunyats dels seus companys i incapaços de socialitzar i créixer de manera òptima.





"La salut mental i el benestar és un dret humà fonamental que hauria d'estar al centre dels nostres sistemes de salut i ser clau per a la recuperació de l'emergència del Covid-19. La pandèmia ha afectat tots els membres de la societat, però els més vulnerables, inclosos els nens i els joves, són els que han patit més", ha declarat el director regional de l'OMS per a Europa, el doctor Hans Henri P. Kluge.





"El nou programa que llancem, en col·laboració amb el Govern de Grècia, donarà suport a milions de nens i joves de tota la nostra regió amb mesures i solucions concretes per millorar i promoure la seva salut mental i la qualitat dels serveis de salut mental de què disposen "Això, al seu torn, asseurà una base sòlida per a una salut i un benestar més amplis al llarg de tot el cicle vital", afegeix.









CONSTRUIR SERVEIS DE SALUT MENTAL SÒLIDS I D'ALTA QUALITAT





D'aquesta manera, el nou programa de l'OMS establirà una resposta als problemes de salut mental derivats també de la crisi humanitària actual a Ucraïna.





Experimentar conflictes armats, guerres, desplaçaments forçats o separacions familiars pot tenir conseqüències negatives immenses i sovint duradores per a la salut mental de les persones, especialment per a grups vulnerables com els infants i els adolescents.





Durant el trasllat, poden sorgir problemes com ara la recaiguda d'afeccions preexistents, l'ansietat o l'estrès, cosa que pot impedir que es facin servir les formes tradicionals d'afrontament.





"És clar que, ja sigui per una pandèmia sense precedents o per una crisi humanitària sobtada, satisfer les necessitats de salut mental de les persones, especialment les dels nens i els joves, ha d'estar al centre de qualsevol sistema sanitari que funcioni. Esperem treballar estretament amb els 53 països de la nostra regió per fer això realitat”, ha finalitzat el doctor Kluge.