El catedràtic Ramon Pallàs rep el Premi d'Honor de la 27a Nit de les Telecomunicacions

El catedràtic i professor de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (Barcelona), Ramon Pallàs, ha rebut aquest dilluns a la nit el Premi d'Honor de la 27a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica.





A l'acte hi ha assistit el president de la Generalitat, Pere Aragonès; el vicepresident, Jordi Puigneró; el secretari d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, Roberto Sánchez; la tinenta d´Agenda 2030 de Barcelona, Laia Bonet, i el president delegat de l´Àrea d´Innovació de la Diputació de Barcelona, Josep Arimany.





La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, ha intervingut en vídeo, i els premis han estat atorgats conjuntament per l'Associació Catalana d'Enginyeria Informàtica de Catalunya (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d'Enginyeria a Informàtica de Catalunya (Coeinf ).





A la mateixa cerimònia s'han lliurat els Premis Salvà i Campillo, Alan Turing i Joan Clarke, i s'ha homenatjat les titulades en Enginyeria de Telecomunicació i Informàtica a Catalunya, Asunción Moreno i Elena Bardají, per ser "pioneres" en optar per aquestes curses a finals de 1970 i principis de 1980.





El Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada ha estat per a la vicepresidenta de Procore i cap d'Estratègia de GPA Innova, Anna N. Schlegel.





La CIO per al Sud d'Europa del Grup Danone, Mercè Buxadera, ha rebut el Premi Joan Clarke al CIO Destacat i el Premi Salvà i Campillo a l'Emprenedoria ha estat per a la coinventora d'una tecnologia basada en microones per a la detecció del càncer col·lateral, Marta Guardiola.





El Premi Alan Turing al Compromís Social ha estat per al Projecte Hugo, que recull dades de pacients amb esclerosi múltiple, juntament amb les variables que el telèfon intel·ligent emmagatzema automàticament sobre els seus hàbits de vida i biomarcadors i els enllaça amb bases de dades externes.





El programa L'Altra Ràdio, de Ràdio 4, ha guanyat el premi a la Comunicació i el consorci públic Localret i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona han rebut el reconeixement especial.