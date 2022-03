Aquestes són les comunitats que podrien estar en risc demà per pluges abundants, vents i onades

Un dia ennuvolat a Castelló, imatges d'arxiu @ep





el risc per precipitacions abundants i copioses, que podran deixar fins a 60 litres per metre quadrat en 12 hores i fins a 100 litres per metre quadrat en 48 hores; per vents amb ratxes de fins a 80 quilòmetres per hora i fenòmens costaners que provocaran onades de 3 a 4 metres afectaran aquest dimarts vuit comunitats autònomes, sobretot de l'àrea mediterrània.













Segons ha avisat l'AEMET, tindran risc per precipitacions a Terol, Tarragona, Castelló, València Alacant i Segòvia. Per vents tindran avís groc Navarra, Àlaba, Burgos i la Rioja. A més, els fenòmens costaners afectaran amb avís groc les Balears, Barcelona, Tarragona, Castelló, València i Alacant.





La jornada de dimarts estarà marcada pels cels ennuvolats o coberts a la Península i les Balears, amb precipitacions gairebé generalitzades que en general seran menys intenses i freqüents que el dia anterior.





A més, seran persistents i podran ser localment forts al nord de la Comunitat Valenciana, est de Terol i sud de Tarragona i l'AEMET no descarta que les precipitacions siguin persistents en àrees del sistema Central i podran ser localment tempestuoses al quadrant sud-oest.





Al Cantàbric, l'est de les Balears i l'entorn dels Pirineus les precipitacions són menys probables i, si es donen, serien febles i disperses.





Pel que fa a les Canàries, s'esperen intervals ennuvolats al nord de les illes, amb probables precipitacions a La Palma, i sense descartar-les a la resta d'illes amb relleu significatiu.

La cota de neu se situarà en uns 1.100 a 1.300 metres al Pirineu, en uns 1.600 a 1.900 metres al sistema Central; nevarà a partir de 1.200 a 1.600 m; a partir de 2.000 o 2.200 metres a les serres del sud-est i a la Serralada Cantàbrica ho farà a partir de 1.400 a 1.600 metres i pujarà a 1.800 metres.





L'AEMET no descarta que arribin calimes a l'oest de les Balears i a la ciutat autònoma de Melilla.





Pel que fa a les temperatures, l'AEMET espera pocs canvis o potser algun lleuger ascens al sud i a l'interior peninsular i lleus descensos al nord-est i les Balears. Les mínimes tindran pocs canvis o en lleuger descens a la major part de la Península, amb gelades al Pirineu.

Finalment, bufaran vents del sud o de l'est a la Península i a les Balears, amb intervals de vent de l'est fort a les Balears, i ratxes molt fortes del sud-est al País Basc i oest de Navarra. A les Canàries bufaran vents del nord rolant a nord-oest.