Jutgen aquest dimarts a Isabel Pantoja per una operació de deute relacionada amb la seva casa de Marbella

La Fiscalia malaguenya sol·licita inicialment al seu escrit d'acusació que se li imposin a la cantant un pena de tres anys de presó en acusar-la com a suposada cooperadora necessària d'un delicte d'insolvència punible.





En aquesta causa, que s'ha instruït als jutjats de Marbella, també està acusat però com a suposat autor del mateix delicte l'administrador d'una societat, que va arribar a un acord extrajudicial amb l'empresa de Pantoja per un deute, presumptament en perjudici d'una societat tercera signatura.





Així, segons l'escrit provisional del fiscal, aquesta societat de la qual era administrador únic l'acusat tenia el 2002 un deute amb una altra empresa i alhora tenia un altre plet als tribunals de Madrid en què reclamava una determinada quantitat a l'empresa de Pantoja .





El procediment entre Panriver 56 i aquesta societat va concloure amb una sentència que condemnava l'empresa de la cantant a pagar 114.100 euros i, alhora, a l'altre plet, els jutjats van declarar embargat el crèdit que la primera pogués tenir a favor seu respecte a la de Pantoja.





Segons explica el ministeri públic en les conclusions provisionals, en el procediment d'execució, ja el març del 2009, es va declarar embargat el solar i l'habitatge, situats a la zona de nova Andalusia de Marbella, propietat de Pantoja a través de Panriver 56.





En vista que l'empresa tenia embargat el seu crèdit a favor de l'altra, "pel que no podria disposar de la quantitat per la qual havia despatxat execució" , i que Panriver "estava interessada en la venda dels immobles --per a la qual cosa resultava necessari cancel·lar l'embargament sobre aquests--", els acusats "es van concertar per beneficiar-se mútuament", diu el fiscal.





Però així, assenyala la Fiscalia, van actuar "en perjudici dels drets de crèdit" de l'altra societat, de manera que mitjançant escriptura pública van arribar a un acord que consistia que Panriver 56 pagava el deute, que es rebaixava a 62.759 euros ; i l'altra renunciava a qualsevol reclamació.





Alhora, tots dos van instar que s'arxivés el procediment, "impedint així que l'altra empresa cobrés la quantitat per la qual s'havia despatxat de 114.108 euros, així com la realització de les finques embargades".





Per aquests fets, s'acusa els processats per un delicte d'insolvència punible i se sol·licita per a cadascun tres anys de presó i una multa de 18 mesos amb una quota diària de 20 euros, fet que suposa el pagament de 10.800 euros. A més, s'insta a la nul·litat de l'acord extrajudicial entre les dues empreses.





Pantoja va ser jutjada i condemnada per l'Audiència de Màlaga per un delicte de blanqueig de capitals en un procediment en què també van ser condemnats l'exalcalde marbellí Julián Muñoz, que havia estat parella de Pantoja, i l'exdona d'aquest, Maite Zaldívar.