Ucraïna assegura que les forces russes "no compten amb municions i menjar emmagatzemat per a més de tres dies"

Les Forces Armades d'Ucraïna han assegurat aquest dimarts que les forces russes "no compten amb municions i menjar emmagatzemat per a més de tres dies" i han afirmat que durant les últimes 24 hores "no hi ha hagut canvis significatius a la naturalesa de les accions" a resposta a l'ofensiva de l'Exèrcit de Rússia.





Kíev després dels bombardejos russos @ep





L'Estat Major de l'Exèrcit ucraïnès ha indicat al seu compte a la xarxa social Facebook que "les forces d'ocupació russes que operen a Ucraïna tenen subministraments de munició i menjar per a no més de tres dies" i ha afegit que "la situació és similar amb el combustible" "Els ocupants no han pogut organitzar una ruta per satisfer les necessitats de l'agrupació de tropes", ha destacat.





Així mateix, ha recalcat que les forces ucraïneses "continuen colpejant grups de tropes enemigues que intenten mantenir els territoris capturats" i ha apuntat a "èxit en certes àrees". Així, ha assenyalat que durant l'últim dia han estat enderrocats un avió, sis drons i dos helicòpters.





Les Forces Armades han dit a més que "els agressors segueixen duent a terme una feina agressiva de propaganda perquè Bielorússia participi a la guerra" i ha assenyalat que al districte d'Ojtirka, a la regió de Sumy, prop de 300 soldats russos s'han ha negat a seguir ordres i "han abandonat la zona d'operacions".





D'altra banda, ha denunciat novament que Rússia està intentant "mobilitzar ciutadans" a les autoproclamades repúbliques populars de Donetsk i Lugansk per "les grans pèrdues en capacitats humanes", si bé ha argüit que "una gran part de la població no recolza les polítiques dels ocupants, no volen prendre les armes i s'han amagat dels representants de la potència ocupant”.





"La mobilització es duu a terme de forma caòtica. Les persones mobilitzades no es distribueixen per especialitats i la majoria no tenen passat militar. Se signen contractes amb ciutadans que tenen passaport rus i els que tenen passaport de les pseudorepúbliques són registrats com a voluntaris", ha tancat.