Borràs demana als diputats no fer "de jutges" suspenent-la al Parlament si va a judici

La presidenta del Parlament, Laura Borràs , ha demanat aquest dimarts als diputats no fer "de jutges" aplicant l'article del Reglament de la Cambra que permet suspendre els qui siguin jutjats per presumpta corrupció si finalment va judici per presumpte frau per la seva etapa com directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).





Laura Borràs @ep





En una entrevista de TV3, ha assegurat que no se sent "interpel·lada" per aquest article, ja que defensa que ni ha delinquit ni ha comès cap frau, i ha afegit que encara no ha parlat amb ERC i la CUP sobre què votarien sobre això .





A més, ha sostingut que aquest article --el 25.4 del Reglament-- vulnera la presumpció d'innocència, en aplicar-se sense sentència, i que per això els serveis jurídics van proposar modificar-lo: "La presumpció d'innocència és un bé preciadíssim per a tots, no para Laura Borràs".





Preguntada per si hi podria haver una crisi de Govern en cas que ERC votés a favor, ha dit que li "costa molt imaginar que hi hagi independentistes que vulguin aplanar el camí a l'Estat i a la repressió" , i ha reclamat unitat i un front comú a els independentistes.





"Dins Junts no hi ha cap dubte, i tothom està fent pinya sobre que aquest fet és un cas de persecució política", ha afegit Borràs, que ha insistit que ella sempre ha mostrat el seu suport a totes les persones que considera que han patit repressió.





I sobre una possible ruptura de l'Executiu català, ha dit: “Si algú vol sortir del Govern, que en surti. Si algú té moltes ganes de sortir del Govern perquè aquest Govern tenia uns objectius i un pla de treball... Es pot llistar i veure. Ara que farà un any, es pot veure què esperava i què deia fa un any i què tenim ara”.





PROCEDIMENT "IRREGULAR"





A l'espera que la Fiscalia es pronunciï sobre el cas, Borràs ha lamentat haver-se assabentat per la premsa que havia estat processada en un procediment "irregular des del principi" i que, segons ell, hauria d'acabar arxivat.





"La desproporció de les penes sol·licitades mostrarà una vegada més, i serà la prova, d'aquesta persecució política" , i ha criticat que hi hagi els que ja la considerin culpable malgrat que els tribunals encara no l'han jutjat.





SOBRE ELS CONTRACTES





Preguntada per si la cap d'administració la va avisar de suposades irregularitats en contractes de la ILC, ha sostingut que les decisions van passar tots els controls de la Generalitat: "Quan entro a la ILC, sóc una professora que entra a treballar per a l'administració pública i que coneix els procediments".





Sobre les presumptes irregularitats de què va alertar la Sindicatura de Comptes, ha mantingut que són afirmacions que "surten de context" i que tota investigació està construïda sobre la base del 'lawfare'.





Ha negat haver afavorit cap amic amb els contractes --com recull la instrucció-- i ha afirmat que els Mossos no van trobar indicis de delicte quan van investigar el cas: "I ens oblidem, perquè tenim la novel·la de la Guàrdia Civil. El jutge ho dóna per bo, i tots sabem quina reputació té la Guàrdia Civil fent informes d'acusació”.





Entre març del 2013 i febrer del 2017, la ILC va adjudicar per mitjà de Borràs 18 contractes menors relatius a la programació i manteniment del portal web de la institució, pels quals se la investiga per presumpta prevaricació administrativa, frau administratiu, falsedat en document mercantil i delicte continuat de malversació de cabals públics.