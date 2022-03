Un alumne mata dues treballadores del seu col·legi a Suècia

Dues dones al voltant de 50 anys van ser assassinades aquest dilluns /@Pixabay







Dues dones d'uns 50 anys van ser assassinades aquest dilluns quan es trobaven treballant en un col·legi. Presumptament, un alumne de 18 anys les va atacar amb una arma blanca, causant-lis greus ferides, i després va cridar a emergències. No les van poder salvar.





Els fets van passar a l'escola Malmö Latin i, segons mitjans locals, van ser informats a la policia pel mateix autor confés del crim. Pel que sembla, aquest alumne va trucar a emergències i els va explicar on es trobava, que tenia una arma i que admetia haver matat dues persones.





Mitjans suecs asseguren que el presumpte autor del crim tenia un ganivet i una destral, encara que no hi ha informació oficial sobre això. El que sí que se sap és que el sospitós va ser detingut per la policia quan els agents es van personar a l'escola.





D'altra banda, les autoritats han indicat que les dues víctimes "van ser portades a un hospital, però les seves vides no van poder ser salvades".





Nils Nirling, portaveu de la policia, va declarar davant d'AFP: "Vam obtenir més dades sobre un greu crim que s'estava cometent amb actes de violència a l'interior de l'escola. La primera patrulla va arribar a l'escola i va detenir un home sospitós. Van poder veure que hi havia dos ferits endins del liceu", va assenyalar.