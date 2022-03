Espanya té prou reserves d'urani per cobrir la importació russa

Arxiu - Activitat minera de Berkeley - BERKELEY - Arxiu





Espanya compta amb les reserves d'urani més importants de la Unió Europea, amb capacitat per cobrir la demanda nacional i no dependre de les importacions procedents de Rússia i "altres països la fiabilitat jurídica dels quals és qüestionable", segons dades de Berkeley Minera España.





En aquest sentit, l'empresa minera australiana ha considerat que Espanya podria ser "independent energèticament" d'aquest material per al subministrament de les centrals nuclears nacionals durant més de 10 anys i, en 18 mesos, subministrar prou urani per cobrir les importacions.





Actualment, Espanya importa gairebé un 40% d'urani de Rússia (38,7%). També consumeix un 22,3% procedent del Canadà, un 19,5% del Níger, un 11% del Kazakhstan i, en menor mesura, de Namíbia i Uzbekistan, un 3,7% i 2,5%, respectivament.





D'altra banda, el preu de l'urani ha patit un increment important en els últims mesos i actualment està en 55 dòlars per lliura, un 30% superior a l'estimat per Berkeley .





"Si explotéssim l'urani disponible al nostre país, Espanya tindria garantit el subministrament d'aquesta matèria primera crítica i seria independent de Rússia i d'altres països amb jurisdiccions poc estables ", ha assegurat Francisco Bellón, president de Berkeley Minera España, que té drets d‟explotació de la major part de les reserves d‟urani a Espanya.





LA PLANTA EN RETORTILLO, UNA OPORTUNITAT PER EVITAR LA DEPENDÈNCIA





Berkeley va sol·licitar autorització al Ministeri de Transició Ecològica per construir una planta de fabricació de concentrat d'urani a Retortillo (Salamanca), una proposta que va ser rebutjada el novembre passat.





Aquesta resolució es produïa després de linforme desfavorable del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) presentat al juliol. En conseqüència, Berkeley va remetre diversa documentació al Ministeri en què va argumentar totes aquelles raons que han servit de base per a la denegació de la llicència, un recurs que encara no ha obtingut resposta.





Si fos acceptat, van assegurar des de Berkeley, dotaria Espanya de capacitat de subministrament domèstic de combustible per a les seves centrals nuclears i, per tant, no dependre de terceres parts que poguessin causar inestabilitat als mercats.





"Si el projecte fos revisat tal com ha sol·licitat Berkeley i es tinguessin en compte els aclariments que s'han proporcionat al Ministeri, podríem iniciar la construcció de la planta de Retortillo de forma immediata", explica Bellón.





Pel que fa al desenvolupament local, el Projecte Retortillo podrà crear un total de 500 llocs de treball directes en la fase de construcció i desenvolupament del projecte, i incrementar-se fins als 1.000 llocs directes i indirectes segons avanci el projecte.





En xifres totals, Berkeley Minera Espanya podria invertir prop de 400 milions d'euros en aquesta localitat salmantina, fet que suposaria una recaptació de 23 milions d'euros per a la Hisenda Pública i uns ingressos als ajuntaments de la zona al voltant d'1,5. milions d?euros.