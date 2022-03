La mortalitat del mieloma múltiple es duplica pel Covid-19

Una investigació del servei d'Hematologia i Hemoteràpia i la Unitat de Ciència de Dades de l'Hospital Universitari 12 d'Octubre de Madrid ha confirmat que la possibilitat de contagiar-se de Covid-19 dels pacients amb mieloma múltiple és dues vegades més gran que la de la població general i la seva mortalitat duplica a la de la població sense aquesta patologia, situant-se al voltant del 32 per cent.





Miguel Pedrera, Responsable de l'Àrea de dades, Servei d'Informàtica Coordinador de la Unitat de Ciència de Dades, Institut “i+12”, i Noelia García Barrio, responsable d'Anàlisi d'informació de la Ut. De Ciència de Dades, i Joaquín Martínez López /@Hospital Dotze d'Octubre







L'estudi, publicat al Blood Cancer Journal, analitza les dades d'uns 90.000 pacients amb aquesta malaltia, obtinguts de la xarxa TriNetX, amb la col·laboració del Grup d'Informàtica Biomèdica de la Universitat Politècnica de Madrid. En concret, s'han obtingut a partir d'una anàlisi massiva de les conegudes com a dades del món real , entre les quals hi ha les procedents de les històries clíniques electròniques.





La investigació també demostra que la pandèmia per Covid-19 ha tingut una gran repercussió, tant en el diagnòstic com en la mortalitat. A nivell global, a l'any 2020 es van diagnosticar un 15% menys de casos de mieloma múltiple i la mortalitat es va incrementar en un 10% respecte a anys anteriors , ha informat el centre hospitalari en un comunicat.





Els investigadors conclouen que la pandèmia ha impactat en els sistemes de salut de tot el món i en l'atenció a altres patologies com el mieloma múltiple que requereix eines diagnòstiques i terapèutiques molt especialitzades . Aquesta circumstància ha influït en el diagnòstic inicial de la malaltia i també en l'increment de la malaltia

mortalitat dels pacients.





Davant d'aquesta evidència, els autors subratllen la necessitat d'estendre les mesures preventives a tot el món per protegir els pacients més vulnerables de la infecció per SARS-CoV-2 i mantenir com a prioritari l'objectiu d'assolir altes cobertures de vacunació a tots els països .





Així mateix, s'hi posa de manifest que el treball en matèria de ciència de dades i informàtica mèdica a l'entorn sanitari permet oferir als professionals serveis i eines útils per a l'assistència dels pacients i també per a la investigació sanitària.





El doctor Joaquín Martínez López, cap de servei d'Hematologia i Hemoteràpia de l´Hospital 12 d'Octubre i responsable del grup de recerca d'Hematologia Traslacional de l'Institut d´Investigació Sanitària Hospital 12 d'Octubre i+12, ha liderat l'estudi clínic.