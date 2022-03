Les peixateries segueixen proveïdes en termes generals malgrat l'atur del transport i de la flota pesquera

Peix @ep





Les peixateries segueixen " correctament proveïdes " en termes generals malgrat l'atur dels transportistes i de les flotes pesqueres, encara que amb menor varietat de productes, segons ha assenyalat Fedepesca, que representa més de 7.000 establiments detallistes de venda de productes pesquers i aqüícoles frescos i congelats que donen feina a més de 23.000 persones.





A la novena jornada d'atur dels transportistes, s'estima que ha arribat a llotges i merques de tot el país un 70% de la quantitat de producte que sol ser habitual, però les peixateries segueixen correctament proveïdes, encara que els preus d'abastament han pujat.





Des d'alguns punts d'Espanya, segons Fedepesca, els detallistes informen que l'oferta del peix de costa s'ha reduït i sovint.





A l'atur dels transportistes se suma des d'ahir l'atur d'algunes flotes pesqueres i als ports com el de la Corunya aquest dimarts no hi ha hagut activitat.





"Entenem les demandes i la situació del sector extractiu i confiem que la reunió que els representants d'aquest sector mantindran demà amb el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, fomenti l'entesa entre les parts, i així les peixateries tradicionals puguin continuar venent els productes capturats per aquestes flotes", han assenyalat des de la patronal, que ha posat en valor lʻesforç "d'un sector essencial que està fent el possible per seguir apropant els productes pesquers a la població i intentant no repercutir aquestes pujades als consumidors".