Wayra (Telefònica) i 5G Barcelona (MWCapital) anuncien les startups guanyadores del '5G ScaleUp Program'

Keybotics, AON Chip, eAgora i Expacia XR han estat les quatre startups escollides per ser part de la tercera edició del '5G ScaleUp Program', una iniciativa promoguda per Wayra, el hub d'innovació oberta de Telefónica i 5G Barcelona, un programa de Mobile World Capital Barcelona que treballa per posicionar Barcelona com un entorn innovador i obert per a la validació i adopció de tecnologies i aplicacions 5G.





Els projectes escollits participaran en aquest programa durant quatre mesos per impulsar l'emprenedoria en l'àmbit de la tecnologia 5G. En aquest temps, els emprenedors rebran una formació virtual per part dels mentors de Wayra i 5G Barcelona en àrees com finances, vendes, màrqueting, inversió, branding, comercial o pitching, rebent, a més, acompanyament, accés a inversors, espais de networking i visibilitat dins de l'ecosistema 5G.





Les startups seleccionades en aquesta edició per al '5G ScaleUp Program' han estat:





• Keybotics: fabrica un robot de quatre potes realment autònom per a inspeccions industrials amb la tecnologia guanyadora del primer premi del DARPA Robotics Challenge.





• AON Chip: ofereix solucions IoT (internet of the things) utilitzant Intel·ligència Artificial per controlar i sensoritzar variables mediambientals amb la finalitat de combatre el canvi climàtic i generar economia circular. També ofereix solucions de control i sensorització per a verticals com Smart Cities, Smart Agriculture i Smart Minery. Utilitzen les més avançades tecnologies IoT per realitzar controls sobre aigua, electricitat i qualitat de l'aire





• eAgora: és una startup d'impacte social, la primera SuperApp de l'Administració en xarxa, un nou model de cogovernança i comunicació intel·ligent. La seva missió és ser la plataforma global que faciliti una nova cultura democràtica, basada en la governança participativa i que ofereixi a la ciutadania “l'última milla” de les Smart Cities.





• Expacia XR: és una startup que desenvolupa solucions de Realitat Estesa (XR) per a empreses, implantant VR i AR en els seus processos, per fer-les més eficients, competitives i preparades per a l'univers digital.





Entre els criteris emprats per seleccionar els projectes, s'ha tingut en compte el potencial de mercat i l'escalabilitat de la solució. Unes premisses que també es van utilitzar l'any passat, quan les startups participants a la primera edició del programa van ser Flash Park, Ebre Drone, Hop Ubiquitous i Liip.





“Som conscients dels beneficis i de les grans oportunitats de desenvolupament tecnològic que aporta la tecnologia 5G. Per això, posem a disposició de les startups guanyadores el nostre laboratori The Thinx 5G perquè, de manera conjunta, puguem contribuir a la consolidació de l'ecosistema emprenedor 5G”, explica Eduard Martín, director de Connectivitat Intel·ligent de Mobile World Capital Barcelona i CEO de 5G Barcelona.





“Des de Wayra creiem que el 5G Scale Up Program permetrà a totes les startups guanyadores evolucionar i créixer de forma més ràpida al costat dels millors mentors i partners clau en emprenedoria que ajudaran els emprenedors a escalar de forma més efectiva” assegura Marta Antúnez, directora de Wayra Barcelona.