Els nens orfes per violència de gènere podran cobrar des d'aquest dimecres la seva pensió després de ser adoptats

Els menors orfes per violència de gènere podran cobrar a partir d'aquest dimecres, 23 de març, la pensió d'orfandat després de ser adoptats per familiars, sempre que la llar no arribi a un límit de renda establert. Així es desprèn de la Llei Orgànica 2/2022, del 21 de març, de millora de la protecció de les persones òrfenes víctimes de la violència de gènere que publica el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i que entra en vigor demà.





En el preàmbul de la llei es reconeix que després dels crims masclistes, la situació d'especial vulnerabilitat d'aquests orfes es veu incrementada perquè no només perden les mares a mans dels pares, sinó també aquests, com a conseqüència de les penes de presó, a més d'un "terrible estigma social" i de modificar "dràsticament" la seva forma de vida, en desplaçar-los, moltes vegades, de les que han estat casa seva fins llavors, per instal·lar-se amb els seus familiars o, en els casos més extrems, els serveis socials.

























A més, totes aquestes circumstàncies incideixen de manera significativa en la situació econòmica dels menors i les famílies que els acullen. En particular, és en relació amb els tràmits successoris derivats de la pèrdua de les seves mares, on els orfes de la violència de gènere i les seves famílies troben traves importants per fer valer els drets que, com a hereus de les seves mares mortes, els corresponen, i així tractar de regularitzar, com més aviat millor i amb la menor incidència en el seu desenvolupament, la situació patrimonial resultant de la mort de les seves mares.





També troben dificultats importants per accedir a les indemnitzacions que els corresponen en ocasió de la responsabilitat civil derivada del delicte, o als béns i drets de l'herència de les seves mares.





La reforma legislativa que entra aquest dimecres en vigor té per objecte, precisament, eliminar certes incerteses normatives i obstacles a què s'enfronten a fi de pal·liar la situació "d'extrema vulnerabilitat" que per a ells resulta de la seva condició de víctimes de la violència de gènere.





La Llei permetrà que els orfes de violència de gènere es puguin presentar a la liquidació del règim matrimonial en representació de la mare morta. A més, els orfes menors podran cobrar la pensió després de ser adoptats per familiars quan els rendiments de la unitat de convivència en què s'integren, dividits pel nombre de membres que la componen, incloses les persones òrfenes adoptades, no superin en còmput anual el 75 per cent del Salari Mínim.





Així mateix, quan la mort per violència contra la dona hagi estat produïda per un agressor diferent del progenitor dels fills, es reconeix el dret a la pensió d'orfandat.





Així mateix, es facilita l'accés a les indemnitzacions i les herències per part d'aquests menors, es preveu la possibilitat d'exempcions d'impostos, s'atribueixen les competències al jutjat de violència sobre la dona i s'introdueix la presumpció d'abandonament en casos en què el pare està desaparegut.