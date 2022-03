Aznar veu al gir sobre el Sàhara un error històric que "pagarem molt car"

L'expresident del Govern José María Aznar ha titllat d'"error històric" el gir que ha fet l'Executiu respecte al Sàhara Occidental i ha considerat que amb això el president, Pedro Sánchez , ha enviat un "missatge de debilitat" al Marroc que "pagarem molt clar".





José María Aznar @ep





En una entrevista a RNE, Aznar ha retret el Govern que ha procedit a canviar una posició històrica i que "afecta responsabilitats històriques d'Espanya" pel que fa al Sàhara Occidental "sense consens i sense debat" en haver sostingut que el pla d'autonomia marroquina per a l'antiga colònia espanyola és “la base més seriosa i realista” per a una solució.





En política exterior, ha assenyalat, es pot optar per una o altra acció "però fer-ho sense consulta i sense debat parlamentari prèviament em sembla una gravíssima temeritat i un error incalculable". A més, amb certa ironia, l'agraït a la Casa Reial marroquina que hagi "tingut la deferència d'informar tots els espanyols del que ha fet el Govern espanyol".





Per a l'expresident del Govern, "Espanya mostra la seva vulnerabilitat i la seva debilitat" al Marroc que mantenen "dues reivindicacions molt clares, el Sàhara, on Espanya segueix tenint responsabilitats segons la legislació internacional, i les ciutats de Ceuta i Melilla". "La debilitat és provocativa", ha incidit.





MISSATGE PERILLOSÍSIM





El Govern, ha afegit, ha lliurat "una part de les nostres responsabilitats a canvi de res" i amb això el que li ha dit al Marroc és: "vostès decidiran quan volen aprofitar la propera ocasió". "És un missatge de debilitat i de vulnerabilitat absolutament perillós", ha insistit.





Així doncs, no només és "una temeritat" sinó que "s'ha comès un error de conseqüències històriques i que pagarem molt car" , ha advertit, alertant que es pagarà "amb factors addicionals com és l'energètic", en referència a la decisió d'Algèria de trucar consultes al seu ambaixador després del gir del Govern espanyol.





Aznar ha sostingut que la forma de blindar Ceuta i Melilla és “la política, l'economia i el factor militar i cal jugar amb aquests tres”. "Dissuadir que es faci alguna cosa en contra teva per la via que sigui requereix voluntat i capacitat i Espanya ja ha demostrat que no té voluntat en aquest moment, una altra cosa diferent són les nostres capacitats que caldria analitzar".





"Si la nostra política s'ha debilitat, la posició econòmica no és suficient i si a la posició militar la part de la voluntat falla i falla la part política i de capacitats, doncs estàs en una situació no desitjada", ha resumit l'antic mandatari.





Pel que fa a si el gir del Govern pot afectar la recerca de consensos amb el PP i el diàleg entaulat ara amb Alberto Núñez Feijóo, Aznar ha sostingut que Sánchez no sembla estar buscant acords, perquè si ho fes no es comportaria "d'aquesta manera" .





“ Quan els acords es busquen a posteriori no es busquen consensos el que es busquen són adhesions ”, ha retret. "Al meu entendre, el PP no s'ha d'adherir a cap decisió que consideri que és un error", ha afegit.