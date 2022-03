CaixaBank aconsegueix els 6 milions de targetes 100% reciclades a Espanya

L’entitat Caixabank va ser la primera del sector financer espanyol a anunciar, al març del 2021, que iniciava, a través de la seva filial de mitjans de pagament CaixaBank Payments & Consumer, l’emissió de les seves targetes amb materials amb menor impacte ambiental, com a plàstic d’origen reciclat (PVC-R) o biogradable (PLA). D’aquesta manera, l’entitat, que durant aquest any va incorporar també el parc de targetes de Bankia, ha aconseguit que més del 95% de les targetes emeses enguany procedeixin de materials sostenibles.

Aquests xifres situen a CaixaBank i a CaixaBank Payments & Consumer com a líders en l’emissió de mitjans de pagament amb materials sostenibles en el sector financer espanyol. El parc de targetes total del Grup CaixaBank és de 30,6 milions de targetes en circulació.





LES NOVES TARGETES 'MYCARD', VÀLIDES DURANT SET ANYS





Així mateix, CaixaBank ha innovat també en altres elements de les targetes per avançar cap un model de producció més sostenible. D’aquesta manera, el nom del client i les dades de la targeta han passat a imprimir-se amb tècniques làser en lloc de tinta, la qual cosa no genera residus i a més augmenta la vida útil del material.





Gràcies a això, totes les noves targetes ‘MyCard’ de CaixaBank emeses des de mitjans de gener de l’any 2022 han allargat el seu termini de validesa, de cinc a set anys. Actualment, les targetes ‘MyCard’ són les més demandades pels clients del catàleg de CaixaBank, per l’alt nivell de prestacions -combinen funcionalitats de les targetes de dèbit i les targetes de crèdit- i per estar incloses al programa ‘Dia a dia’ per a clients vinculats.





REFORÇ DEL CIRCUIT DE RECICLATGE DE LES TARGETES CADUCADES





A més de l’emissió de targetes en plàstic reciclat, CaixaBank ha reforçat els seus circuits de reciclatge de targetes caducades, una pràctica que l’entitat realitza des de l’any 2016. En total, l’entitat ha reciclat el material corresponent a més de 7,3 milions de targetes fora de circulació, la qual cosa suposa recuperar per a altres usos més de 36 tones de plàstic. Aproximadament el 30% de tot aquest volum (més de 2,3 milions de targetes) s’han reciclat durant l’any 2021.





Juntament amb la millora de la producció i el circuit de reciclatge de targetes, CaixaBank manté també la seva estratègia de compensar la petjada de carboni, que genera la fabricació dels suports físics dels mitjans de pagament, en projectes d’energia renovables.