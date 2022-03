Un gos mutila fins a la mort un nadó de 17 mesos

Una nena 'bonica' assassinada per un gos que els seus pares havien tingut a casa durant una setmana. La família de Bella-Rae Birch , que només tenia 17 mesos, ha quedat 'absolutament devastada' per la tragèdia de dilluns a la tarda. Segons els informes, els veïns van veure la seva mare, Treysharn Bates, "plorant histèricament" fora de casa a Blackbrook, Merseyside ( Regne Unit ), després de l'atac.





La nena va ser traslladada d'urgència a l'hospital al voltant de les 15:50 pm, però després va morir a causa de les ferides. El gos va ser sacrificat i l'examen forense ara determinarà si era una raça prohibida sota la Llei de Gossos Perillosos del 1991.





Una veïna de la família, Joanne Matthews, de 53 anys, li va dir a MailOnline dilluns: “ Era una nena tan bella, que caminava. Veia la família de pas, només per saludar, i sempre eren molt agradables ”. Un altre, que no va voler ser identificat, va descriure l'escena fora de la casa ahir dient: "La mare estava al camp al capdavant de la casa plorant. Estava histèrica. En general, aquí és molt tranquil i segur per als nens, però quan escoltes que ha passat una cosa així, és molt angoixant”.





La detectiu inspectora Lisa Milligan va dir: "Aquest és un incident tràgic i els nostres pensaments estan amb la família del nen en aquest moment devastador". Els pares de la nena i la família en general estan absolutament devastats i els nostres oficials d'enllaç familiar especialitzats els brinden suport en aquest moment terrible.