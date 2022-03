Aquesta primavera serà més lleu per als al·lèrgics a les gramínies

La primavera serà més lleu per a les persones al·lèrgiques a les gramínies gràcies a l'escassetat de pluges que s'ha registrat durant l'hivern. Així ho ha comentat el president del Comitè d'Aerobiologia de la Societat Espanyola d´Allergologia i Immunologia Clínica (SEAIC), Ángel Moral.





La contaminació i el canvi climàtic influeix a les persones /@Pixabay







Les malalties al·lèrgiques per pòl·lens afecten a Espanya uns 4,5 o 5 milions de persones , set dels quals són al·lèrgics a gramínies seguits en ordre decreixent per al·lèrgia a l'olivera, arizònica, plàtan d'ombra, salsola i parietaria.





Al centre peninsular els pòl·lens més freqüents són els de gramínies, olivera i arizònica. En aquest sentit, el president de la SEAIC, Antonio Valero, ha recordat que hi ha una relació directa entre alguns factors climatològics de la tardor i hivern com és el cas de les pluges, temperatura i humitat i els recomptes de pòl·lens de gramínies durant la primavera.





Per això, el canvi climàtic i la contaminació provoca un augment de les persones al·lèrgiques. "La contaminació i el canvi climàtic influeix en les persones perquè alteren les seves defenses i interactuen amb els al·lèrgens modificant la quantitat d'al·lergen que hi ha a cada planta", ha detallat el doctor Valero, per destacar que l'ús de les mascaretes, a causa de la pandèmia del Covid-19, ha reduït els símptomes al·lèrgics i, fins i tot, l'ús de la medicació.





Davant d'aquest escenari, el Comitè d'Aerobiologia de la SEAIC, juntament amb els factors climatològics proporcionats per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) i amb la col·laboració de l'Àrea d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat de Castilla La Mancha, ha fet una recopilació de dades de les 62 estacions aerobiològiques on s'estableix el nivell d'intensitat d'aquesta primavera per als pacients al·lèrgics a les diferents zones geogràfiques.





Així, han pronosticat que aquest any, a causa de la falta de pluges a la tardor i a l'hivern, es preveu que la primavera tingui uns nivells de pòl·lens de gramínies més baixos del que és habitual , cosa que contribuirà a una disminució dels símptomes al·lèrgics en els pacients.





Dit això, l'expert ha explicat que a curt termini la pluja humiteja els pòl·lens que hi ha flotant a l'atmosfera, augmentant el seu pes i afavorint el seu dipòsit a terra impedint que puguin penetrar a les vies respiratòries, cosa que disminueix els símptomes dels pacients al·lèrgics quan estigui plovent.





No obstant això, a llarg termini, les precipitacions afavoreixen el creixement de totes les plantes, especialment de les gramínies, fet que contribueix a un major desenvolupament ia un augment en la producció de pòl·lens de gramínies que, en el moment de floració es dispersaran per l'atmosfera, i com a conseqüència, els al·lèrgics experimentaran un augment dels seus símptomes.





LA PRIMAVERA PER PROVÍNCIES







Concretament, SEAIC preveu que la primera sigui "molt lleu" a les Canàries i Almeria; "lleu" a Catalunya , Astúries, Cantàbria, Galícia, Navarra, País Basc, La Rioja, Balears, Comunitat Valenciana, Múrcia, Aragó, Castella-Lleó, Castella-la Manxa (menys Toledo), Cadis, Granada, Huelva, Màlaga ; "moderada" a Madrid, Toledo, Còrdova, Jaén i Sevilla; i "intensa" a Badajoz i Càceres.





L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana un al·lergòleg per cada 50.000 habitants, si bé Espanya, amb més de 46 milions d'habitants, necessitaria, com a mínim, 920 especialistes per garantir una atenció correcta, encara que compta amb menys de 800 al·lergòlegs.







Així, són diverses les comunitats autònomes que disposen d'un nombre d'al·lergòlegs menor del recomanat. El cas més evident és el de les Balears, que actualment no ofereix un servei d'al·lergologia al sistema sanitari públic.





"Inevitablement, l'al·lèrgia es troba infratractada i infradiagnosticada, recaient en un cost insostenible per a la ciutadania en termes de qualitat de vida, però també en termes de pèrdua de productivitat i en un excés d'ús dels serveis d'urgència hospitalària", ha postil·lat el president de la SEAIC.