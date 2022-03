Rufián es desmarca dels contactes amb Putin i es queixa que Junts munti "un Vietnam" quan se'l critica

El portaveu d' Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congrés, Gabriel Rufián , ha insistit a desmarcar-se dels contactes de sectors independentistes amb l'entorn de Vladimir Putin i s'ha queixat que Junts munti "un Vietnam" cada cop que és criticada .





Fa una setmana, Rufián va provocar la irritació de Junts en censurar en roda de premsa els suposats contactes de Carles Puigdemont i els seus col·laboradors amb "gent equivocada" del règim de Vladimir Putin, i fins i tot se'n va mofar assenyalant que es creien "James Bond per una estona". "No ens representen", va arribar a dir.





Gabriel Rufián @ep





Davant les crítiques rebudes, l'endemà el portaveu d'ERC va demanar disculpes davant els mitjans catalans per si algú s'havia ofès, si bé insistia que la seva formació volia deixar clar que no comparteixen les reunions mantinguts pels entorns de l'expresident.





Però aquest dimarts, la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, no ha volgut donar per tancada la crisi oberta amb ERC perquè considera que Rufián no havia rectificat les paraules ni s'havia disculpat.





DEPLORA CONTACTES AMB UN "RÈGIM ASSASSÍ"





Preguntat per aquesta polèmica, Rufián ha insistit que ERC volia deixar clar que ells no tenen res a veure amb un "tema tan greu" com els "contactes amb un règim assassí que bombardeja" Ucraïna, i per això va fer aquelles declaracions per desmarcar-se" amb contundència".





A partir d'aquí, ha declinat entrar en una dinàmica amb Junts al·legant que la de formació de Puigdemont sempre munta un "Vietnam" quan és criticada: " Hi ha un patró, que es repeteix, i és que Junts pot parlar d'ERC, és això normal, però si nosaltres responem és un Vietnam --s'ha queixat--. I per això no responem ”.





En tot cas, el portaveu d'Esquerra ha restat transcendència a la polèmica subratllant que “Catalunya és molt més que una discussió entre Junts i ERC”.