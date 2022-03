Sánchez adverteix la UE del risc que Espanya no suporti les conseqüències econòmiques de la guerra

Pedro Sánchez @ep





El president del Govern, Pedro Sánchez , ha advertit que si la Unió Europea no ofereix eines als estats membres de cara a reduir els costos de l'energia serà difícil per a Espanya suportar el cost econòmic provocat per la guerra d'Ucraïna.





En una entrevista al Financial Times, ha manifestat que els líders de la Unió Europea han d'actuar perquè els preus baixin i Europa no sigui "ostatge" del president de Rússia, Vladimir Putin, que ha iniciat la guerra.





"Si la UE no ens dóna eines per respondre a aquesta emergència energètica serà difícil, no només per a Espanya sinó per a tots els Estats membres, suportar l'enorme cost econòmic", ha assenyalat Sánchez en referència a la proposta d'Espanya de desacoblar el preu del gas del de l'electricitat.





Aquesta mesura, entre altres, es discutirà al Consell Europeu que es reuneix aquest dijous i divendres a Brussel·les, encara que sembla complicat que pugui tirar endavant per la resistència de països com Alemanya i els Països Baixos. En aquest punt, Sánchez ha criticat els "fonamentalistes del mercat", sense esmentar cap país en concret i ha destacat que la UE ha de separar entre mesures a curt i a llarg termini.





Així, ha assenyalat que aquesta cimera europea ha d'ajudar els països que estan afectant l'increment dels preus dels combustibles i de l'electricitat , com és el cas d'Espanya, però també aquells que busquen reduir la dependència del gas rus .





ESTRATÈGIA DE PREGUERRA DE PUTIN





En aquest sentit, Sánchez ha sostingut que Putin ha intentat mantenir els preus de l'energia alts i les reserves baixes a Europa durant el darrer any, com a part d'una “estratègia de preguerra”. "Hem de defensar els nostres ciutadans, Europa no pot ser l'ostatge energètic de Putin. Hem d'augmentar la nostra independència alhora que adaptem el sistema de preus a una nova realitat", ha manifestat.





A més, en referència a les conseqüències que ja està notant la indústria, ha afirmat que estan alentint la seva producció "no perquè hi hagi un problema de demanda" sinó perquè els costos de l'energia són "absolutament insuportables" . En aquest sentit ha esmentat la situació de la indústria pesant com les siderúrgiques que han aturat la seva producció i les flotes pesqueres que no poden sortir a pescar.





Per tant, ha avisat que Europa no es pot permetre que el Consell Europeu acabi sense un acord i ha urgit a actuar immediatament . "Necessitem mesures i ja les necessitem", ha assenyalat, perquè, al seu parer, l'impacte de la guerra serà "major o menor" en funció de la resposta que d'Europa a la crisi.