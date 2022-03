Set detinguts per una presumpta estafa de més de 2 milions d'euros a 32 províncies del país

Barcelona i Girona, entre les províncies afectades /@EP



La Guàrdia Civil ha detingut set homes de nacionalitat espanyola i britànica que presumptament van estafar més de 2.000.000 d'euros a 32 províncies de tot el territori nacional. A més, els agents estan investigant onze individus més pels mateixos fets.





Les províncies afectades són Albacete, Alacant, Barcelona, Almeria, Astúries, Àvila, Badajoz, Càceres, Cantàbria, Castelló, Còrdova, Girona, Granada, Guipúscoa, Huelva, Osca, Jaén, La Corunya, Lleó, Logronyo, Madrid, Múrcia, Navarra , Pontevedra, Sevilla, Toledo, València, Valladolid, Vitòria, Biscaia, Zamora i Saragossa.





En total, els detinguts han comès 353 presumptes delictes d'estafa, usurpació d'estat civil, falsedat documental, furt, robatori amb força, receptació, revelació de secrets i pertinença a organització criminal .





L'operació va començar a través de dues denúncies interposades per unes veïnes de Tavernes Blanques (València). S'hi manifesta que s'havien fet diversos càrrecs als seus comptes bancaris com a conseqüència de préstecs amb una entitat financera que mai no havien sol·licitat.





Una part dels préstecs utilitzats per l'organització estaven a nom de persones estrangeres que havien estat víctimes de robatoris, furts i robatoris a l'interior de vehicles a la província de Madrid.





CREAVEN PERFILS FALSOS EN UN PORTAL IMMOBILIARI



Els detinguts creaven perfils falsos en una empresa espanyola en què oferien diferents serveis, entre d'altres un portal immobiliari . Aquí les víctimes s'interessaven per llogar habitatges, amb un preu per sota del que és habitual, i així els autors sol·licitaven la documentació personal dels interessats argumentant que era totalment necessària per a l'arrendament.





L'organització criminal adquiria en botigues online productes d'alta gamma, com ara bicicletes, motocicletes i vehicles, mitjançant els préstecs financers a nom de les víctimes, que havien aconseguit gràcies a l'obtenció de la seva documentació personal. Aquests productes els venien en plataformes de segona mà a un preu per sota del seu valor real per obtenir el benefici econòmic amb rapidesa.





Al primer registre realitzat a la localitat de l'Eliana (València), s'han intervingut un ordinador portàtil, diversos telèfons mòbils i diversa documentació relacionada amb l'operació.





RECOMANACIONS PER EVITAR ESTAFES



Per això, la Guàrdia Civil recomana no enviar còpies de la documentació personal a través d'Internet i desconfiar d'aquelles entitats que ho sol·licitin. En cas de tenir la necessitat d'enviar un document per un requeriment legítim, cal pixelar la fotografia o la signatura si es tracta d'un DNI, o afegir una marca d'aigua a la còpia de documentació que s'enviï.





A més, demanen dubtar dels productes que tinguin un preu de venda per sota del seu valor real i, en el cas de compra, comprovar qui és el titular del producte per conèixer-ne la procedència.