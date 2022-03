Isabel Pantoja implica el seu germà en l?operació fraudulenta de venda de la casa de Marbella

Isabel Pantoja als jutjats de Màlaga @ep





La cantant Isabel Pantoja ha declarat que desconeixia els deutes que tenia Panriver amb altres empreses i les operacions realitzades per saldar-les, assegurant que va donar un poder al seu germà per vendre la casa de Marbella (Màlaga) "o pagar el que s'hauria", ja que tenia tots els seus béns com a aval del dit immoble. "Només volia salvar el meu patrimoni, no m'importava la casa", ha assegurat.





El Jutjat Penal número 5 de Màlaga celebra aquest dimarts el judici a Pantoja acusada per un delicte d'insolvència punible per participar l'empresa Panriver, de la qual era administradora única, en una operació suposadament irregular relacionada amb aquesta casa. La Fiscalia malaguenya demana que se li imposi una pena de tres anys de presó a la cantant i a l'altre acusat del mateix delicte.





Pantoja ha arribat als jutjats poc abans de les 10.00 hores, acompanyada pel seu germà, que ha declarat com a testimoni, i ha entrat ajudada per guàrdies civils envoltada d'un gran nombre de càmeres i periodistes , congregats a les portes de la Ciutat de la Justícia. Ja dins, la vista s'ha celebrat a la mateixa sala on es va celebrar el judici per blanqueig de capitals pel qual va ser condemnada.





Les acusacions sostenen que Panriver i una altra empresa, Codabe, a qui la primera devia 114.000 euros, van actuar "en perjudici dels drets de crèdits" d'una tercera societat, amb la qual Codabe havia reconegut un deute de més de 800.000 euros, i van arribar a un acord per pagar el deute, amb una quitació important.





La cantant ha assegurat que desconeixia els procediments o deutes que existien i els embargaments sobre les finques; assenyalant que i estant a la presó per la seva condemna per blanqueig de capital va donar un poder al seu germà, Agustín Pantoja, "per vendre la casa o perquè el banc se la quedés per pagar el que fos" ja que es faria execució del préstec hipotecari. "El que el meu germà hagi fet, ho ha fet bé, confio plenament en ell, moriria per mi i no em faria cap mal", ha assegurat.





"El meu problema no era la casa, el meu problema gran era primer on jo estava, jo no volia aquesta casa, era realment del banc, jo estava pagant una hipoteca, però el problema era que vaig avalar aquesta casa amb tots els meus béns, he treballat tota la meva vida", ha dit plorant, apuntant que "si jo estava privada de llibertat no podia pagar, perquè no podia treballar".